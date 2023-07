Arrêt des battues, 48 heures après la disparition du petit Emile, toujours introuvable

48 heures après la disparition du petit Emile, toujours introuvable, les battues vont désormais être arrêtées, dans le village du Vernet, pour laisser la place à "un dispositif plus ciblé et sélectif", a annoncé le préfet des Alpes-Haute-Provence, lundi en fin d'après-midi. "Malgré toutes ces recherches, nous n'avons pas pu à l'heure où je vous parle localiser l'enfant", a déclaré à la presse Marc Chappuis, dans le village du Vernet, 125 habitants, au nord de Digne-les-Bains.

"Toutes les hypothèses restent d'actualité"

"Les recherches se poursuivront demain (mardi) mais nous allons adapter le dispositif pour qu'il soit plus ciblé et sélectif", a-t-il ajouté : "Concrètement, on arrête les battues" pour déployer des "moyens spécialisés à la recherche de traces et d'indices", les recherches n'ayant pas permis de repérer le garçonnet dans le périmètre initial de 5 kms autour du hameau du Haut-Vernet et ses 25 habitants, à quelque 2 kms au-dessus du village du Vernet lui-même, a expliqué le préfet. "Au bout de 48 heures, l'enfant aurait dû être retrouvé dans ce périmètre," a insisté le préfet, soulignant que les secours n'avaient désormais "plus besoin de nouveaux renforts" sur place et que mardi le secteur allait être fermé au public et aux volontaires, venus nombreux aider pour les battues.

"Toutes les hypothèses restent d'actualité, aucune n'est privilégiée et aucune n'est exclue", a pour sa part rappelé le procureur de la République de Dignes-les-Bains, Rémy Avon, selon qui "il n'y a pas de nouveaux éléments susceptibles d'expliquer la disparition du petit Emile", en dépit de "nombreuses auditions de témoins". Le magistrat a souligné que toutes les maisons du hameau, hormis deux abandonnées, avaient été fouillées à la recherche de l'enfant. Pour l'instant "il n'y a aucun élément qui caractérise une infraction pénale susceptible d'être à l'origine de cette disparition", a-t-il insisté. Le petit garçon, qui venait d'arriver pour les vacances chez ses grands-parents maternels, au Haut-Vernet, a disparu samedi en fin d'après-midi. Lorsqu'il a été aperçu pour la dernière fois, dans une rue du hameau, par deux voisins, samedi à 17h15, il était bien seul, a insisté le procureur de Dignes.