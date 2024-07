Disparition de Lina : l'ADN de l'adolescente, disparue depuis septembre, retrouvé dans un véhicule volé

Le profil génétique de Lina, adolescente disparue en Alsace en septembre 2023, a été détecté dans un véhicule volé qui se trouvait non loin du lieu de sa disparition, a annoncé vendredi la procureure de la République de Strasbourg, Yolande Renzi. "A la suite de longues et minutieuses investigations (...) l'attention des enquêteurs a été attirée par un véhicule non mentionné jusqu'alors", a expliqué la procureure dans un communiqué.

"L'analyse de la géolocalisation de ce véhicule volé a pu mettre en évidence qu'il se trouvait non loin du point de disparition de la jeune Lina en septembre dernier", a-t-elle poursuivi. "Les analyses des prélèvements effectués dans ce véhicule viennent de mettre en évidence le profil génétique de cette dernière", a annoncé la procureure.

"Avancée majeure dans l'enquête"

Tout en précisant que "les investigations se poursuivent afin de déterminer les circonstances dans lesquelles elle est montée dans ce véhicule", la procureure a souligné que "cette avancée majeure dans l'enquête devrait permettre de localiser Lina".

Le 23 septembre 2023 en fin de matinée, l'adolescente de 15 ans avait quitté son domicile de Plaine dans le Bas-Rhin pour se rendre à la gare de Saint-Blaise-la-Roche, à environ trois kilomètres de là. Elle devait prendre un train afin de rejoindre son petit ami à Strasbourg. Ne la voyant pas arriver, il avait alerté la mère de la jeune fille. Des témoins, dont l'ancien maire du village, ont vu Lina marcher sur une petite route en direction de la gare entre 11h15 et 11h30. Le téléphone de l'adolescente a cessé d'émettre à 11h22 et n'a pas été retrouvé.