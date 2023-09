Disparition de Lina : sa mère prend la parole pour défendre le petit-ami de l'adolescente

Plus les jours passent, plus les espoirs de retrouver Lina s'amenuisent. L'adolescente de 15 ans n'a plus donné de signe de vie depuis samedi matin où elle a été aperçue pour la dernière fois par deux témoins sur le trajet de son domicile à la gare de Saint-Blaise-La-Roche. Elle devait prendre un train pour rejoindre son petit ami, Tao, 19 ans, à Strasbourg. Depuis l'apparition du jeune homme dans les médias, certains utilisateurs des réseaux sociaux ont décidé d'en faire le coupable idéal. La mère de Lina a décidé de prendre la parole pour le défendre.

"On veut que ce cauchemar s'arrête"

"Tao ne le vit pas bien. C'est la récurrence de la méchanceté qui est vraiment difficile à supporter. Tout est difficile, l'épreuve en elle-même est déjà insupportable, ça ne devrait pas arriver alors quand ça vous arrive, il n'y a pas de mot. C'est une douleur qui vous écrase, c'est une peur permanente, c'est jour et nuit, ça ne vous quitte pas. On veut que ce cauchemar s’arrête, c'est pour ça que ce n'est pas la peine d'en rajouter encore en colportant des ragots, des méchancetés...", glisse-t-elle.

"Tao s'arrache depuis le début. C'est nous qui devons le ralentir pour le préserver et le sécuriser aussi. Tao est humain comme tout le monde, à un moment, on n'arrive plus à absorber... Même si on essaye de se détacher au maximum, ça finit par blesser", confie-t-elle.

De nouvelles battues ont mobilisé jeudi 80 gendarmes à Saint-Blaise-la-Roche et dans le village voisin de Saulxure mais n'ont pas permis de découvrir d'indices probants dans le cadre de l'enquête sur la disparition de Lina.