Deuxième homicide en 24 heures dans une cité des quartiers nord de Marseille

Un homme de 31 ans a été tué par balles dans la nuit de samedi à dimanche dans une cité des quartiers nord de Marseille, dans l'arrondissement même où la veille un autre homme de 26 ans avait été tué dans des circonstances identiques. Appelés samedi soir vers 21 heures par des résidents de la cité Bégude Nord, dans le 13e arrondissement, qui avaient entendu des coups de feu et vu un homme à terre, les policiers ont retrouvé sur place un corps portant plus d'une dizaine d'impacts de projectiles, a indiqué la police, confirmant une information de La Provence.

La victime, âgée de 31 ans, était originaire de la cité où il travaillait également pour du gardiennage et des ménages. Il était connu des services de police pour différentes infractions liées notamment aux stupéfiants. Mais en l'état, rien ne permet d'établir un lien entre l'homicide et le trafic de stupéfiants, présent dans cette cité comme dans beaucoup d'autres à Marseille, a indiqué la police. "La présence de la victime le soir dans la cité où il avait des amis n'est pas surprenante mais nous ne savons pas s'il avait ou non un rendez-vous", a-t-on précisé de même source.

Aucun lien "formel" entre les deux homicides

Les policiers de la brigade criminelle de Marseille chargés de l'enquête par le parquet ont débuté une enquête de voisinage pour tenter de déterminer les circonstances et le mobile de cette agression. Mais pour l'heure aucun témoignage exploitable n'a été reçu. Les enquêteurs n'établissent en tous cas "formellement" aucun lien avec le meurtre, la veille, d'un homme de 26 ans, lui aussi criblé de balles dans les quartiers nord, cité des Oliviers (13e). Les Bouches-du-Rhône et Marseille en particulier connaissent depuis le début de l'été une flambée de violence et cet homicide porte à neuf le nombre de personnes tuées depuis le 25 juin (sur 16 depuis le début de l'année), la plupart liées au trafic de stupéfiants.