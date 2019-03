Deux personnes recherchées après avoir percuté un policier lors d'un contrôle routier

D'importantes recherches étaient menées mardi soir pour tenter de retrouver deux individus qui ont refusé de se soumettre à un contrôle routier et ont percuté un motard de la police mardi après-midi en Haute-Savoie. L'accident a eu lieu peu avant 15h à Pringy, près d'Annecy, tandis que des motards de la police stationnés pour procéder à des contrôles routiers tentaient de stopper un véhicule qui avait refusé de s'arrêter.

Le policier hospitalisé. Un motard a été percuté par la voiture des fuyards, à bord de laquelle se trouvait trois personnes, alors qu'il venait de les dépasser et s'était mis en travers de la route pour bloquer leur progression. "Ils ont fait des écarts pour tenter de se débarrasser des policiers. Lors du choc, le motard a été projeté sur la voie inverse et a été percuté par un utilitaire", a précisé la police. Gravement blessé au torse, aux côtes et aux poumons, le policier a été transporté en urgence absolue par les pompiers à l'hôpital d'Annecy. Ses jours ne sont pas en danger.

Deux personnes prennent la fuite à pied. L'homme qui se trouvait à l'arrière du véhicule a été interpellé suite au choc et a été placé en garde à vue. Ses deux compagnons, dont ni l'identité ni le sexe n'ont été communiqués, ont pris la fuite à pied. D'importants moyens, dont un hélicoptère, des hommes des unités de la compagnie de gendarmerie d'Annecy et une équipe cynophile, ont été mobilisés pour tenter de les retrouver.