Deux hommes renversent et blessent une policière à Montpellier

Alors qu'elle menait une perquisition appuyée par le RAID de Montpellier dans le quartier Malbosc, une policière de la sûreté départementale du Rhône a été violemment percutée par un véhicule, vendredi vers 17 heures. Au volant, deux hommes, avec lesquels s'est engagée une course-poursuite, comme le raconte France Bleu.

Dix jours d'ITT. Les fuyards ont abandonné leur véhicule au niveau de la Cité Gély de Montpellier et l'un d'eux a été interpellé dans la zone du Mijoulan, à Saint-Georges-d'Orques. L'autre, toujours en fuite, était activement recherché par un hélicoptère et une équipe cynophile. La policière, transportée au CHU de Montpellier, s'en est sorti avec des contusions à la tête, des blessures au doigt et dix jours d'interruption temporaire de travail.