Mimie Mathy aux Enfoirés : pourquoi l'actrice se déplace-t-elle en fauteuil roulant électrique ?

Les téléspectateurs des Enfoirés sont heureux de retrouver Mimie Mathy, figure emblématique de la troupe depuis de nombreuses années. L'actrice fait son retour sur scène ce vendredi soir sur TF1, mais elle apparait en fauteuil roulant électrique. La comédienne de 67 ans en avait expliqué la raison au moment du tournage du concert.

Mimie Mathy et les Enfoirés, c'est une longue histoire. L'actrice, figure incontournable de la troupe, fait son retour sur scène ce vendredi soir sur TF1, après son absence remarquée lors de l'édition précédente. Celle qui incarne Joséphine, ange gardien sur la Une est présente depuis 1994 dans la troupe, et s'est uniquement absentée à deux reprises, l'an dernier pour un "empêchement personnel" et en 2022 pour des problèmes de santé liés à son dos.

Une "faiblesse dans les jambes" qui "s'est accentuée"

En 2025, Mimie Mathy revient donc sur scène pour un nouveau spectacle dédié aux Restos du cœur, intitulé "Au pays des Enfoirés" et tourné en janvier dernier à la Sud de France Arena de Montpellier. Et les téléspectateurs remarqueront que la comédienne de 67 ans se déplace en fauteuil roulant électrique. Comme elle l'a expliqué à nos confrères de Télé-Loisirs, au moment du tournage, l'actrice ressent "une faiblesse dans les jambes qui s'est un peu accentuée (...) J'essaye de me soulager et de me ménager".

"C'est dû à ma configuration", avait poursuivi la comédienne. "J'ai des petits soucis techniques, donc entre les moments importants, je me ménage. Mais tout va bien !", avait-elle tenu à rassurer. Mimie Mathy est effectivement atteinte d'achondroplasie, une maladie génétique à l'origine de son nanisme. La comédienne avait également donné de ses nouvelles dans l'émission Vivement dimanche début février, pointant une baisse de sa mobilité, mais en affirmant multiplier les nouveaux projets.