Créteil : un mort lors d'une rixe entre bandes rivales

Un homme a été tué dans la nuit de samedi à dimanche et un autre blessé lors d'une rixe "sur fond de rivalité entre quartiers" à Créteil, a indiqué dimanche le parquet de Créteil, sollicité par l'AFP. Onze personnes, dont quatre mineurs, ont été placées en garde à vue et une enquête a été ouverte pour meurtre et tentative de meurtre en bande organisée, a précisé le parquet. Les faits ont eu lieu dans le quartier de l'Abbaye de cette ville du sud-est parisien, ajoute cette même source.

Selon une source policière, les forces de l'ordre ont reçu plusieurs appels dans la nuit, peu après minuit, signalant des détonations et un attroupement d'environ trente personnes armées et portant des cagoules, qui se sont enfuies à l'arrivée de la police. Cette même source fait état de deux personnes majeures blessées par des coups de couteaux, transportées à l'hôpital. Deux véhicules vides, un chargeur d'arme de poing et une matraque télescopique ont été saisis, ajoute cette source.

Enquête ouverte

D'après une autre source policière, les deux personnes ayant conduit les blessés à l'hôpital ont été interpellées. L'un des deux blessés est décédé "des suites de ses blessures", a indiqué le parquet. L'autre présentait une plaie au visage et son pronostic vital n'est pas engagé, précise-t-on de source policière.

L'enquête a été confiée à la police judiciaire du Val-de-Marne.