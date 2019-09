Un tribunal de Kiev a remis jeudi en liberté conditionnelle un "suspect" dans l'enquête sur l'explosion au-dessus de l'Ukraine de l'avion du vol MH17.

Ancien responsable de la "défense antiaérienne" des séparatistes de l'est de l'Ukraine, Volodymyr Tsemakh était détenu à Kiev depuis juin et est considéré comme un "suspect-clé" dans cette affaire, selon une lettre publiée mercredi et signée par 40 députés européens.