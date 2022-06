Fort coup de vent en Manche et Atlantique : nombreuses opérations de secours

De très nombreuses opérations de secours ont été menées en Manche et en Atlantique dans la nuit de samedi à dimanche en raison d'un fort coup de vent, a-t-on appris dimanche matin auprès des préfectures maritimes de Brest et Cherbourg. Une seule victime était, dimanche matin, à déplorer, un kite-surfeur projeté contre un bâtiment samedi soir à Villers-sur-Mer dans le Calvados. Une personne initialement portée disparue en mer à Deauville a finalement été retrouvée à terre saine et sauve, a-t-on appris de source préfectorale.

Une soixantaine d'opérations menées

"Plus d'une soixantaine d'opérations ont été menées pendant la nuit et des moyens de secours très importants, civils et militaires, ont été déployés", a indiqué à l'AFP la préfecture maritime de l'Atlantique à Brest dont la zone de compétence s'étend de la baie du Mont Saint-Michel à la frontière espagnole. Ces opérations, avec des moyens maritimes et aériens, se sont déroulées sur tout le littoral, des côtes bretonnes aux Charentes, à la Gironde, " y compris la zone espagnole du Golfe de Gascogne, a-t-on précisé de même source.

"Les plaisanciers se sont beaucoup fait surprendre par la dégradation météo", a-t-on commenté. Il s'agissait notamment de bateaux à la dérive, d'avaries de propulsion, de ruptures de mouillages ou encore, à l'occasion, de personnes portées disparues par leurs proches, faute de nouvelles et inquiets devant l'évolution des conditions météorologiques.

"Un nombre aussi élevé d'interventions est inhabituel en cette saison", a-t-on souligné. Météo France avait annoncé cette brusque dégradation à partir de samedi soir des conditions météo sur le littoral. Dimanche matin, des vents de force 8 (entre 60 à 75 km/h) soufflaient toujours sur les les côtes nord et la façade ouest de la Bretagne ainsi que sur le littoral ouest du Cotentin. Les côtes normandes jusqu'à la baie de Somme étaient balayées par des vents de force 7.