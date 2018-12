Cantal : un homme tué lundi en pleine rue à Aurillac, le suspect en garde à vue

Un homme de 42 ans, qui avait tué en pleine rue un quinquagénaire lundi midi dans les rues d'Aurillac dans le Cantal, a été interpellé et placé en garde à vue, a-t-on appris mardi auprès du parquet.

Deux tirs à bout portant. Lundi aux alentours de 11h30, le suspect a ouvert le feu sur un homme avec un fusil de chasse. Dépêchés sur place, les secours n'ont pas réussi à réanimer la victime, touchée par deux tirs à bout portant. Le tireur a ensuite pris la fuite à pied dans les rues de la ville, a précisé le parquet, confirmant une information du journal La Montagne.

Pris en photo par un témoin. Le suspect a été identifié par les enquêteurs grâce à un témoin qui, alerté par les détonations, l'avait pris en photo, arme à la main, depuis sa fenêtre. Il a finalement été interpellé et placé en garde à vue six heures plus tard, en fin de journée à Maurs, à une quarantaine de kilomètres au sud d'Aurillac.

Garde à vue prolongée. Sa garde à vue ayant été prolongée, il doit être déféré mercredi devant le parquet de Clermont-Ferrand. Une autopsie doit être diligentée dans les prochains jours.