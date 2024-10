Calvados : ce que l'on sait de la mort de Killian, 17 ans, poignardé à mort en sortie de boîte de nuit

La vie de ce jeune homme, grand espoir de la boxe, s'est brutalement arrêtée dimanche matin à la sortie de cette boîte de nuit. Killian, 17 ans, a été poignardé à mort sur le parking de l'Octavia, une discothèque située dans le Calvados.

Il est environ 5h30 lorsque l'adolescent se trouve impliqué dans une rixe. "On voit Killian commencer à se chamailler avec un individu. On le voit passer dans le dos du portier et l'autre individu est allé chercher un couteau dans sa voiture", raconte au micro d'Europe 1 Charlie Madelaine, le gérant de l'établissement. Cet homme de nationalité algérienne, âgé de 24 ans, poignarde alors le jeune Killian. "Ma compagne s'est précipitée et a fait les premiers soins avec l'un de mes portiers. Mais malheureusement, on n'a rien pu faire", poursuit Charlie Madelaine.

Un complice sous OQTF présent au moment des faits ?

Le suspect prend la fuite, mais est rapidement interpellé, avec son couteau, par des videurs. Placé en garde à vue, il nie d'abord en bloc avant de reconnaître les faits. Dévastée, la mère du jeune homme réclame la plus grande fermeté. "Je ne comprends pas qu'on puisse faire des choses comme ça. Je n'ai pas dormi de la nuit, j'ai toujours l'impression qu'il va arriver. Cet individu a pris la vie d'une personne, d'un gamin. Il faut qu'il aille en prison. Il ne peut pas être dehors, car il peut recommencer", a-t-elle insisté au micro de CNews.

L'agresseur présumé se trouverait en situation régulière sur le territoire français après le récent renouvellement de son titre de séjour. Par ailleurs, un supposé complice, présent lors des faits, a été entendu en qualité de témoin. Cet homme serait, en revanche, sous le coup d'une OQTF et inscrit au fichier des personnes recherchées. Il devrait être prochainement placé en centre de rétention administrative (CRA).