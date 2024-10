Pascal Praud et vous - «Un brave petit bonhomme» : l'entraîneur de boxe de Kilian, tué en sortie de boîte de nuit, lui rend hommage

"Il avait l'avenir devant lui" : Jean Métay, l'entraîneur de boxe de Kilian, jeune homme de 17 ans poignardé à mort en sortie de boîte de nuit dans le Calvados, salue la mémoire de son petit protégé dans l'émission Pascal Praud et vous. "On allait certainement se diriger vers un boxeur professionnel (...) C'était un garçon très timide, très introverti (...) Il était paisible, il ne faisait pas de bruit. Quand on allait en déplacement en voiture, il fallait lui arracher les mots. Ce n'était pas un voyou, c'était un brave petit bonhomme", a-t-il souligné sur Europe 1.