Braquage nocturne dans un palace parisien

Une équipe de braqueurs a dérobé pour au moins 350.000 euros de bijoux et vêtements dans la nuit de mercredi à jeudi dans un palace parisien situé dans un quartier huppé de la capitale, a-t-on appris de sources policières.

Selon ces sources, confirmant une information du Point, deux personnes encagoulées et gantées ont pénétré vers 0h50 dans l'hôtel Peninsula, proche de l'Arc de Triomphe (XVIe arrondissement) avant que l'un d'eux ne mette en joue les employés avec une arme. Un malfaiteur en a alors profité pour briser à l'aide d'une hache quatre vitrines où étaient exposés des bijoux de luxe et des vêtements.

Aucun coup de feu n'a été tiré

Aucun coup de feu n'a été tiré, aucun blessé n'est à déplorer. La première estimation du préjudice s'élève à entre 350.000 et 400.000 euros. L'inventaire était toujours en cours jeudi matin. Les auteurs de ce vol à main armée ont ensuite pris la fuite à bord d'une voiture conduite par un troisième complice. Celle-ci a été retrouvée quelques dizaines de minutes plus tard en feu à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine). Une enquête a été ouverte et confiée à la brigade de répression du banditisme (BRB).