Bordeaux : une étudiante porte plainte après avoir été percutée à trottinette par la voiture du maire Pierre Hurmic

Alors qu'elle circulait à trottinette dans le centre de Bordeaux jeudi dernier, en plein après-midi, une étudiante de 22 ans a été percutée par la voiture du maire de la ville, Pierre Hurmic (EELV), révèle le quotidien Sud-Ouest. La jeune femme a décidé de porter plainte pour blessures involontaires et délit de fuite.

"J'ai peut-être fait l'erreur de mentionner le maire de Bordeaux"

Selon la version de la victime, relatée par Sud-Ouest, l'étudiante, qui s'est vue prescrire 10 jours d'ITT, aurait traversé un passage piéton lorsqu'elle voit "une voiture avancer au ralenti, mon feu était vert. Je pensais qu'il allait s'arrêter... Mais il s'est mis à accélérer. J'ai tapé contre la portière côté conducteur. J'ai pris le guidon de ma trottinette dans le ventre, ça m'a fait un coup du lapin, mais je ne suis pas tombée", explique-t-elle au quotidien.

Le conducteur baisse alors la vitre pour s'excuser, expliquant qu'il est pressé car il doit "rejoindre le cortège de la ministre de la Culture". De son côté, la jeune femme rejoint le trottoir et fond en larmes. Deux témoins de la scène viennent lui porter secours et l'un d'eux affirme "avoir reconnu Pierre Hurmic, le maire de Bordeaux". L'étudiante se rend au commissariat pour porter plainte, mais "on m'explique que je n'ai pas de blessures, que c'est compliqué", raconte-t-elle à Sud-Ouest. "J'ai peut-être fait l'erreur de mentionner le maire de Bordeaux, je ne sais pas."

"Nous serons transparents", assure Pierre Hurmic

Elle renonce, mais décide de retenter de porter plainte le lendemain, dans un autre commissariat bordelais. Les agents lui recommandent alors de ne déposer qu'une main courante, et qu'ils vont contacter la mairie. Quelques heures plus tard, le chauffeur appelle la jeune femme et s'excuse, tout en tentant de trouver un arrangement "pour que les choses n'aillent pas plus loin". Après une nouvelle consultation chez le médecin, l'étudiante décide une nouvelle fois de porter plainte mais "une policière m'explique que je pourrais avoir des problèmes, ma trottinette n'étant pas assurée". "Un peu perdue", elle choisit finalement de se tourner vers la procureure de Bordeaux pour tenter de résoudre "cette histoire où rien n'est normal".

De son côté, la mairie de Bordeaux a confirmé à Sud-Ouest la présence du maire dans le véhicule, affirmant que c'est la trottinette qui a percuté le véhicule. Pierre Hurmic a lui-même ajouté au quotidien que "les services municipaux seront tout à fait transparents pour établir la vérité des faits. Je souhaite que les conséquences de cet accident ne portent pas préjudice à cette personne", affirme-t-il.