Bordeaux : les mesures prises par la ville pour réguler les trottinettes en libre-service

Quel sort pour les trottinettes ? Alors que la mise en service et la multiplication de ce moyen de transport dans les grandes villes de France fait débat, notamment à cause des accidents provoqués par les trottinettes, certaines d'entre elles prennent des mesures. À Bordeaux, pas d'interdiction des trottinettes en libre-service, mais de la régulation avec des mesures très concrètes mises en place par la municipalité écologiste depuis novembre dernier.

800 places de parking pour 700 trottinettes

"Aujourd'hui, à Bordeaux, vous n'avez que deux opérateurs par engin. Ensuite, sur leur utilisation, il y a deux règles très importantes. C'est l'obligation de se stationner à des endroits identifiés, avec plus de 800 places pour 700 engins. La seconde chose, c'est la limitation de vitesse, c'est-à-dire qu'il va y avoir des zones interdites. On ne pourra plus circuler dans ces lieux car la vitesse du moteur électrique va être bridée puisque ce sont des zones piétonnes. Dans toutes les zones de rencontre, qu'on appelle le secteur borné, la vitesse va tomber à dix kilomètres heure. Quand la trottinette arrive dans un espace piéton, le moteur baisse ou s'arrête", explique Didier Jeanjean, adjoint au maire de Bordeaux.

Pour Thomas et Quentin, deux usagers de la trottinette électrique, ces mesures sont nécessaires. "C'est une bonne chose qu'il y ait des places réservées. Cela permet d'éviter qu'il y ait des trottinettes un peu partout", souligne le premier. "Ils devraient faire un permis au lieu de mettre des limitations de vitesse. Parce que c'est plutôt l'humain qui est dangereux que la vitesse de la trottinette", ajoute le second. La municipalité se donne une année pour mesurer réellement l'impact de cette régulation.