Bastia : un homme tire sur des passants et fait un mort et six blessés

Un homme a tiré sur des passants à Bastia, mercredi après-midi aux alentours de 16h25. Une personne a été tuée, et six autres ont été blessées, a appris Europe 1 de source policière. Un policier fait partie des victimes et a été conduit à l'hôpital, selon la préfecture. Une opération de police est en cours pour tenter de maîtriser le tireur.

Le tireur retranché à son domicile. Les faits se sont produits dans le quartier de Montesoro, dans le sud de Bastia. Ce "tireur isolé", âgé d'une soixantaine d'années, s'est ensuite retranché dans l'immeuble où il vit, a précisé la préfecture. L'arme qu'il détient ressemblerait à un fusil de chasse, selon des sources contactées par Europe 1.

Des unités de la Brigade de recherche et d'intervention (BRI) de la police et du Peloton de surveillance et d'intervention de la gendarmerie (PSIG) sont sur place pour tenter d'établir un contact et l'inciter à se rendre. Un large périmètre de sécurité a été mis en place pour protéger les riverains, et les autorités ont diffusé sur les réseaux sociaux des messages appelant à "éviter le secteur cité Aurore, quartier de Montesoro" à Bastia afin de "ne pas gêner la progression des secours".

DIRECT. L'homme retranché dans un appartement après des tirs sur des passants à Bastia aurait déjà été condamné par la justice #montesoru#Bastiahttps://t.co/aVA8fjikeTpic.twitter.com/yJBNs0Bbaz — France 3 Corse (@FTViaStella) 30 janvier 2019

La piste terroriste a priori écartée. L'auteur des coups de feu est un Corse habitant le quartier, né en 1953, et connu de la justice pour des antécédents de violences, et a déjà été condamné dans le passé, selon des sources proches de l'enquête à l'AFP. Les motivations du tireur restent inconnues pour le moment. Les pistes terroriste et liée au banditisme sont a priori écartées, selon des sources proches de l'enquête qui précisent que les policiers avaient été appelés à l'origine par des passants pour un différend de voisinage.