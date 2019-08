Bassin d'Arcachon : un requin provoque l'évacuation d'une plage

Le drapeau rouge a été hissé, mercredi après-midi, à la Teste-de-Cuch, en Gironde, rapporte le journal local Sud-Ouest. Un maître nageur avait donné l'alerte après avoir aperçu un requin dans l'eau. La plage a été immédiatement évacuée et interdite à la baignade pour la soirée.

Un requin inoffensif

Le spécimen, un requin bleu d'un mètre de long, nageait à près de vingt mètres de la plage. Le centre spécialisé Océanopolis, à Brest, a confirmé à la mairie sa non-dangerosité, et a souligné que cette espèce est abondante dans l'Atlantique et en Méditerranée. Une quinzaine de jours plus tôt, un requin avait été aperçu à Lacanau, en Gironde. Il s'agirait éventuellement du même squale.