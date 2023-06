Attaque au couteau à Annecy : Emmanuel Macron dénonce une «attaque d'une lâcheté absolue»

Un individu a attaqué plusieurs personnes à l'arme blanche dont plusieurs enfants, ce jeudi dans un parc d'Annecy en Haute-Savoie. L'homme, armé d'un couteau, s'est attaqué vers 9h45 à des enfants âgés d'environ trois ans qui étaient dans un parc près du lac d'Annecy. Selon les informations d'Europe 1, l'individu interpellé est né en 1991, s'exprime en anglais et est inconnu de tous les fichiers. Jeudi midi, l'homme était en garde à vue pour tentative d'assassinat.

"La Nation est sous le choc"

Peu après les faits, Emmanuel Macron s'est exprimé sur Twitter, dénonçant une "attaque d'une lâcheté absolue". "Des enfants et un adulte sont entre la vie et la mort. La Nation est sous le choc. Nos pensées les accompagnent ainsi que leurs familles et les secours mobilisés."

Attaque d’une lâcheté absolue ce matin dans un parc à Annecy. Des enfants et un adulte sont entre la vie et la mort. La Nation est sous le choc. Nos pensées les accompagnent ainsi que leurs familles et les secours mobilisés. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) June 8, 2023

L'individu de nationalité syrienne a introduit sa demande d'asile à l'Ofpra le 28 novembre 2022, en procédure normale. Il avait, entre-temps, obtenu le statut de réfugié en Suède par une décision du 26 avril 2023. Sa demande en France était donc sans objet. Régulié du point de vue du droit de l'Union européenne, il était donc considéré comme réfugié.