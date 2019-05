Ariège : après un accident de voiture, une femme survit quatre nuits en pleine montagne

Une femme d'une trentaine d'années a été retrouvée dans les Pyrénées ariégeoises après avoir passé quatre jours et quatre nuits sans boire ni manger, rapporte France Bleu Occitanie jeudi.

La jeune femme aurait été désorientée après avoir eu un petit accident de voiture sur une route montagneuse d'Arignac, dans l'Ariège, vendredi. Elle abandonne son véhicule sur le bord de la route et se dirige vers la montagne où elle se blesse et reste sur place, raconte France Bleu.

Des recherches infructueuses pendant plusieurs jours

Découvrant la voiture abandonnée, des habitants du village proche de Tarascon-sur-Ariège donnent l'alerte. La jeune femme est rapidement identifiée grâce à la plaque d'immatriculation de sa voiture. Mais personne de Tarascon ne la connaît, elle est originaire du Tarn.

Une vingtaine de gendarmes et un hélicoptère se mettent à sa recherche mais sans succès. Sur le renseignement d'une habitante qui a entendu des aboiements de chiens dans un secteur particulier, les gendarmes resserrent leur zone de recherches et retrouvent finalement la jeune femme mardi plus d'un kilomètre plus haut. Celle-ci a passé quatre jours dans la montagne où les nuits sont froides sans boire ni manger.

"C'est un petit miracle", assure le maire du village

Déshydratée mais consciente, la victime a été hélitreuillée et hospitalisée. "C'est un petit miracle", s'est réjouit le maire d'Arignac, Philippe Pujol, auprès de France Bleu. "Car on pensait qu'au bout de trois ou quatre jours on allait retrouver quelqu'un qui serait en moins bon état que ça."