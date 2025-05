Alsace : un homme condamné à trois ans de prison pour avoir pillé des tombes

Le tribunal de Mulhouse a condamné un homme ce vendredi à trois ans et demi de prison, dont un avec sursis, pour avoir pillé plus d'une centaine de tombes. Cet homme de 20 ans, parfois accompagné d’un complice, écumait les cimetières du sud de l'Alsace pour y dérober ornements et objets funéraires.

Un homme a été condamné vendredi par le tribunal de Mulhouse à trois ans et demi de prison dont un an avec sursis, pour avoir pillé plus d'une centaine de tombes en Alsace. Le tribunal judiciaire de Mulhouse a également interdit à Abderrezak M. d'entrer en contact avec le ferrailleur à qui il revendait ses métaux et de se rendre dans les départements du Haut et Bas-Rhin ainsi que dans la région de Belfort.

Cet homme de 20 ans, parfois accompagné d’un complice, écumait les cimetières du sud de l'Alsace pour y dérober ornements et objets funéraires en laiton, cuivre ou bronze, avant de les revendre à un ferrailleur. Les premiers vols constatés remontent au mois d’avril 2024 et se sont déroulés dans une dizaine de cimetières situés dans le sud de l'Alsace, à la frontière suisse.

Le trio – Abderrezak M., un complice qui l’accompagnait parfois et le ferrailleur, âgé de 44 ans, considéré comme receleur – avait été interpellé et placé en garde à vue après avoir été pris en flagrant délit en novembre dernier à Illzach, au nord de Mulhouse. Un coffre de voiture chargé d’objets funéraires y avait été retrouvé, rempli de croix, de statues et de plaques pour une valeur de plus de 3.000 euros.

Près de 150 victimes

Près de 150 personnes ont été dénombrées comme victimes des agissements du pilleur et près de 130 se sont constituées partie civile dans ce dossier. Selon le procureur de la République de Mulhouse, les dommages causés sur certaines tombes s'élèvent à 10.000 euros et le préjudice global a été estimé entre 200.000 et 300.000 euros par la gendarmerie.

L’auteur principal des vols, Abderrezak M., était connu des services de gendarmerie notamment pour des atteintes aux biens. Il commettait deux à trois vols par semaine.

Son complice n'a pas été poursuivi et son receleur, le ferrailleur, a été condamné fin avril pour travail dissimulé et non-tenue de registres de son entreprise et a écopé de plusieurs amendes.