Murielle Bolle : l'annulation de sa garde à vue de 1984 "ne change absolument rien"

INTERVIEW

Nouveau rebondissement dans l'affaire Grégory, du nom de cet enfant de quatre ans retrouvé noyé sur les bords de la Vologne, dans les Vosges, le 16 octobre 1984. La garde à vue datant de 1984 de Murielle Bolle, l'une des nombreuses protagonistes de cette affaire, a été annulée par la Cour d'appel de Paris, jeudi.

Entendu sur europe1 : "Depuis 1984, nous n’avons pas arrêté de dire que Murielle Bolle, âgée de 15 ans à l'époque, ne pouvait pas être interrogée par des gendarmes sans avoir l’assistance d’un avocat ou de ses parents", rappelle maître Gérard Welzer, l'avocat historique de la famille Laroche, jeudi sur Europe 1.

Murielle Bolle accuse son beau-frère puis se rétracte

Murielle Bolle est la belle-sœur de Bernard Laroche, lui-même cousin de Jean-Marie Villemin, le père de Grégory. Dans cette affaire de famille morbide, Bernard Laroche a été inculpé pour le meurtre de Grégory avant d'être innocenté... puis finalement assassiné par Jean-Marie Villemin, le 29 mars 1985.

Jean-Marie Villemin avait l'intime conviction que Bernard Laroche était le meurtrier de son fils et s'est donc fait justice lui-même. Cette conviction, il la tient des déclarations de Murielle Bolle. Alors adolescente, à l'époque de ce meurtre qui a passionné la France entière, elle avait en effet déclaré avoir vu son beau-frère, Bernard Laroche donc, partir avec le petit Grégory en direction des rives de la Vologne et en revenir seul par la suite. Quelques jours plus tard, elle s'était rétractée, infirmant ses propres déclarations.

"Ça ne change absolument rien, le dossier reste debout"

Si la garde à vue de Murielle Bolle est annulée, jeudi, par la Cour d'appel de Paris, les déclarations de l'époque sont maintenues, tout comme son interrogatoire devant le juge Jean-Michel Lambert. "La cour d’appel de Paris a rendu une décision qui est très raisonnable puisqu’elle a annulé la garde à vue de Murielle Bolle, qui a été jugée inconstitutionnelle. En revanche, elle a maintenu au dossier les dépositions antérieures de Murielle Bolle. Or, c’est dans ces dépositions que Murielle Bolle a livré l’intégralité du récit de l’enlèvement de Grégory par Bernard Laroche. Ça ne change absolument rien, tout le dossier reste debout", explique maître François Saint-Pierre, avocat de Jean-Marie et Christine Villemin, les parents du petit Grégory.

Plus de 35 ans après les faits, le meurtre du petit Grégory reste énigmatique. Les protagonistes dans cette affaire aux multiples coups de théâtre ne manquent pas. Les mis en examen non plus. Pourtant, aujourd'hui encore, impossible de savoir qui est l'auteur du crime. "Jean-Marie et Christine Villemin, jusqu’à leur dernier jour, voudront savoir la vérité. Qui a tué leur enfant ?", conclut maître François Saint-Pierre.