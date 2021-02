À Pau, un responsable d'un centre d'accueil de réfugiés tué au couteau par un Soudanais

Un responsable d'un centre d'accueil de réfugiés de Pau a été tué vendredi en fin de matinée par un demandeur d'asile soudanais qui lui a porté plusieurs coups de couteau, a-t-on appris de sources concordantes. La victime, un chef de service au Centre d'accueil pour demandeurs d'asile (Cada) Isard COS, père de famille de 46 ans, est mort peu après les faits, et son agresseur, un Soudanais de 38 ans, a été interpellé sans incident, a-t-on précisé de source policière.

Statut de réfugié refusé par l'Ofpra

L'agresseur est connu de la police pour des faits de violence, et avait effectué un passage en prison, mais il était inconnu des services de renseignement, et selon une source proche du dossier, l'attaque n'est pas considérée comme terroriste. Selon les premiers éléments de l'enquête, l'agression s'est déroulée vers 11 heures. L'agresseur présumé est un demandeur d'asile qui ne vivait pas au centre, mais y avait été pris en charge par le passé. Il venait de se voir refuser son statut de réfugié par l'Ofpra (Office français de protection des réfugiés et apatrides), a-t-on précisé de sources policières et municipale. Choquée, une employée du centre de 47 ans, en "état de détresse pyschologique", a été transportée à l'hôpital de Pau, selon les pompiers des Pyrénées-Atlantiques.

Gérald Darmanin sur place "en fin d'après-midi"

Gérald Darmanin, qui a échangé a la mi-journée avec le maire MoDem de la ville François Bayrou, a annoncé dans un tweet qu'il se rendrait à Pau "en fin d'après-midi pour rencontrer les personnels de l'association ainsi que les élus à la suite de la dramatique agression de ce matin". Le ministre a adressé ses "condoléances à la famille de la victime et ses proches".

Après avoir échangé avec @bayrou, je me rendrai à Pau en fin d’après-midi pour rencontrer les personnels de l’association ainsi que les élus à la suite de la dramatique agression de ce matin. J’adresse mes sincères condoléances à la famille de la victime et ses proches. — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) February 19, 2021

"C'est un drame épouvantable. C'est d'autant plus choquant que la victime était engagée pour aider ces réfugiés", a déclaré de son côté François Bayrou sur le site internet du quotidien La République des Pyrénées. Implanté de longue date à Pau, le Centre d'accueil de demandeurs d'asile Isard COS, compte selon son site 257 places et offre aux demandeurs d'asile et réfugiés un "accompagnement global mais adapté à chaque situation familiale ou personnelle". Il propose aussi des hébergements dans différents quartiers de la ville.