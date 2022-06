13 Novembre : retour sur dix mois de procès chargé en émotion

Après dix mois d'audience, le verdict des attentats du 13 novembre est attendu mercredi. Un procès totalement inédit par l'horreur des événements et aussi par sa longueur. Il aura duré dix mois, avec près de 150 journées d'audiences, même le covid s'est invité au procès.. le retardant de plus d'un mois. Gwladys Laffitte, reporter police-justice pour Europe 1, nous raconte les moments les plus marquants de ces dix derniers mois.

Un procès chargé en émotion

Des centaines de robes noires et de victimes se retrouvent jour après jour dans une salle gigantesque construite pour l'occasion. Tous les regards sont tournés vers le box des accusés et surtout vers Salah Abdeslam, le dernier membre vivant des commandos. Habillé tout en noir, masque noir, l'accusé se revendique combattant de l'État islamique. Son attitude a beaucoup changé au cours du procès, tantôt provocatrice, et puis plus calme jusqu'aux larmes.

Ce qui était vraiment inédit dans ce procès, c'était les six semaines de dépositions des parties civiles, plus de 400 témoignages.

"Ça a été très impressionnant"

Georges Salines, qui a perdu sa fille au Bataclan, retient de ce procès la multiplicité des témoignages de victimes : "Ça a été très impressionnant, très enrichissant la multiplicité des témoignages, en particulier les témoignages des survivants. Ça nous a donné une idée presque tridimensionnelle, avec une chronologie très précise de tout ce qui s'était passé, un procès très émouvant".