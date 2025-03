Rio de Janeiro : le plus grand carnaval du monde vient de débuter ce weekend

Tous les week-ends, à 6h51 et 8h20, évasion touristique et gastronomique avec Vanessa Zhâ et Olivier Poels. Ils nous font découvrir quelques pépites du patrimoine, et des bons plans en France et à l'étranger. De quoi vous faire voyager !

On s’envole pour Rio de Janeiro musique Carnaval…

Et son carnaval, le plus grand Carnaval du monde- Un bon prétexte pour vous donner envier d’y passer des vacances On commence évidemment par les incontournables : Copacabana, « la petite princesse de la Mer ». Le quartier mythique. On a tous en tète cette immense plage de sable blanc en forme de croissant, avec en arrière-plan le Pain de sucre, la montagne. Un ancien village de pêcheurs qui s’est développé début 20 -ème avec entre autres la Copacabana Palace. Cet hôtel de légende qui a vu défiler les plus grandes stars, de Dietrich a Bardot. Aujourd’hui c’est l’un des quartiers les plus vivants, populaires avec des bars et des marchés de nuit. Autre quartier mythique : Ipanema. Et Sa célèbre plage. Avant de devenir un quartier bohème et chic dans les années 50/60 un centre culturel et artistique, y avait que des dunes. C’est là qu’est née La bossa nova, grâce à la célèbre chanson "Garota de Ipanema" …Tom Jobim. Aujourd’hui c’est très chic : belles boutiques, galeries et cafés. Et dernier indispensable Le Corcovado et son christ rédempteur Si vous avez les moyens de le découvrir par les airs avec un tour en hélico, c’est un souvenir incroyable. 20 ans après j’en ai encore des frissons.

Et un dernier quartier, votre coup de cœur

Parce moins connu, a part, sur les hauteurs. Santa Teresa. Pour y monter empruntez absolument le Bondji, son petit tramway jaune qui date du 19 eme. Restauré depuis. Les vues sur Rio sont dingues. C’était le quartier prisé de la bourgeoisie carioca au 19 eme. Des ruelles pavées. De grandes maisons coloniales, que les intellectuels et les artistes ont investi dans les années 60/70. C’est devenu et c’est toujours un haut lieu culturel : ateliers d’artistes, galeries et centres culturels. Mais c’est aussi un lieu incontournable pour la gastronomie et la vie nocturne si on aime les petits concerts de samba et de musique brésilienne. Je vous mettrai sur le site aussi des adresses d’école de samba…ambiance carnaval.

Fiche Pratique

Vols : www.airfrance.com (vol direct) ou www.flytap.com (1 escale)

Quartier Santa Teresa

· Vieille ville bohème : ruelles pavées + tramway jaune : le Bonde

· Bar iconique : Bar do Mineiro : la meilleure caïpirinha de la ville

· Street art & culture : Visitez Parque das Ruínas et l’Escadaria Selarón.

Ecoles de danse réputées à Rio de Janeiro :

· Centro Cultural Carioca Adresse : Rua do Teatro, 37 – Centro, Rio de Janeiro : Cours de samba, forró et autres danses traditionnelles brésiliennes.

· Casa de Dança Carlinhos de Jesus Adresse : Rua Álvaro Ramos, 11 – Botafogo, Rio de Janeiro Fondée par le célèbre danseur Carlinhos de Jesus, cette école propose des cours de samba, tango et zouk.

· Samba Fit Adresse : Rua do Mercado, 45 – Centro, Rio de Janeiro Idéal pour apprendre le samba no pé et le funk carioca dans une ambiance énergique.