Mon guide voyage coup de cœur : «Premier voyage», un guide roman / Le Lemon Pie

Salon du livre oblige, on se balade avec un nouveau guide de voyage

Énorme coup de cœur. Plus que des guides, ce sont des romans. Des guides à dévorer comme des romans. Le voyage aussi ça se dévore. Cette collection Premier voyage, elle est éditée chez l'Arbre qui marche. Et ce que j’ai aimé, c'est la démarche de l’éditeur François Saugier, En effet, c'est facile de voyager avec un guide entre les mains pour voir ce qu’il y a autour de nous mais comprendre, saisir les facettes cachées d’une ville, ce n'est pas si évident. Donc il a demandé à des romanciers, pas n’importe qui, certains ont reçu des prix de l’Académie française, des Goncourt du 1er roman, de nous narrer les lieux et de les incarner en réalité augmentée. Sans être dans un récit de voyage ou un dictionnaire. Leur plus c’est qu’ils y vivent, qu’ils écrivent dans leur langue avant d’être traduit en français, donc l’âme linguistique qui est l’essence de la culture, reste intacte. Ils ont souvent la double nationalité. Et ils ont aussi beaucoup voyagé donc ils ont une mise à distance, de l’autodérision même sur leur ville !

J’adore et justement parmi les huit premières villes, Tokyo, Ljubljana, Bogota : j’ai choisi Bruxelles ! Ce n'est pas une ville que j’affectionne. Je voulais voir si le concept était à la hauteur pour que je sois charmé : mission accomplie. Daphné Tamage, elle plante le décor de sa ville natale avec humour dès le début. Elle cite Voltaire, pour qui, Bruxelles est l’éteignoir de l’imagination, Noel Gallagher pour qui Bruxelles "it's been fucking boring" (ndlr, "C'était vraiment ennuyeux"). Et elle-même dit que naître à Bruxelles n’est ni prestigieux ni même scandaleux. Donc de l’autodérision mais aussi et surtout de l’amour pour leur pays : son histoire, sa politique, son patrimoine et sa gastronomie. À chaque fois un récit de 140 pages et cinq itinéraires avec des cartes/QR. Pour continuer le voyage : des suggestions de films, de livres et des musiques. Daphné vous attend au HOEF, le plus vieux restaurant de Bruxelles qu’elle adore.

La fiche pratique Les guides romans Premier voyage : Bruxelles, Bogota, Barcelone, Ljubljana, Istanbul, Rome, Congo… https://larbrequimarche-editions.fr/

Lemon pie

Un dessert magnifique que l’on nomme chez nous tout simplement : une tarte au citron ! C’est depuis quelques années un grand classique de nos pâtissiers. Mais c’est une recette qui vient des États-Unis. En effet, la fameuse crème au citron qui garnit la tarte a été inventée à la fin du 18e par les quakers, des anglicans puritains américains.

La recette a été codifiée par une pâtissière de Philadelphie (Elisabeth Goodwell) en 1806. Ce dessert est arrivé par la suite chez nous via la Suisse : le chef Alexandre Frehse en décline une version meringuée qui va faire fureur.

La recette

- 1 pâte sablée

- 4 beaux citrons bio

- 150 gr de sucre

- 3 œufs

- 1 c à s de maïzena

Cuire la pâte au four durant 30 min (elle doit être bien cuite car on ne la recuira pas !) / Presser les citrons et râper la peau pour obtenir les zestes / ajouter le sucre et la maïzena / faire chauffer doucement / Incorporer les œufs battus et continuer à remuer pour faire "prendre" le mélange qui doit ressembler à une sorte de béchamel / Verser dans la pâte et laisser refroidir / on peut ajouter un peu de basilique finement ciselé par-dessus.