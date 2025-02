Mini-Raid polaire dans le Vercors : «La petite Scandinavie française» / Comment cuisiner le litchi ?

Tous les week-ends, à 6h51 et 8h20, évasion touristique et gastronomique avec Vanessa Zhâ et Olivier Poels. Ils nous font découvrir quelques pépites du patrimoine, et des bons plans en France et à l'étranger. De quoi vous faire voyager !

Vanessa, on commence les vacances dans le Grand Nord

Dans le grand blanc, mais en restant en France, en "petite Scandinavie française", sur les hauts plateaux du Vercors. Grands espaces, blanc à perte de vue, idéal pour une mini-expédition. Un raid polaire de trois jours. Vous allez enfin savoir comment faire sécher vos chaussettes quand ça gèle. Polaire parce que les conditions y sont extrêmes. Elles flirtent avec celles du grand nord : 20 degrés, du vent et du brouillard. Et polaire, parce que vous êtes encadrés par le spécialiste français des expéditions en terres polaires et pays nordiques. 66° Nord- 66, c'est la latitude du cercle polaire. Donc ce mini raid, il est pour vous si vous avez envie d’un dépaysement fort sur un laps de temps assez court. Le séjour est à 600 euros tout compris. Ou une bonne mise en jambes si vous êtes attirés par les zones arctiques et subarctiques comme le Groenland ou le Svalbard Norvégien le point le plus septentrional, en partie préservé, où il y a plus d’ours que d’habitants.

Je vais commencer par le raid polaire dans le Vercors, ça se déroule comment ?

En autonomie, en itinérance, par groupe de huit. Raquettes au pied, pas de skis, il y a un peu de dénivelé. Votre matériel, vous le tractez dans votre Pulka, une grande luge. Chaque jour, vous montez/démontez la tente mess : un immense tipi dans lequel vous prenez vos repas. Alors, on ne mange pas uniquement du lyophilisé, même si ça limite le poids. Le guide cuisine sur un réchaud, il apporte aussi son caquelon pour une bonne tartiflette, une fondue. Et là, le moment que vous attendez tous : vous dormez sous une tente résistante et sur des matelas gonflables. Vos fameuses chaussettes, vous les accrochez au auvent. Elles gèlent, le lendemain plus qu’à enlever la glace. Alors oui, le raid est physique, mais contemplatif. Vous n’y apercevrez pas d’ours. Des chamois, des bouquetins et le Tetra lyre, qui construit des petits igloos dans la neige pour se protéger du froid. Une bonne déconnexion en perspective : prochain départ le 21 février.

Fiche Pratique : Raid polaire dans le Vercors www.66nord.com/vacances-france/voyage-preparation-au-grand-nord-raid-hivernal-dans-le-vercors

LES LITCHIS

Savez-vous que nous sommes en pleine saison de ce fruit tropical, originaire de Chine où il est cultivé depuis 4000 ans, que l’on trouve en France. Certes à quelques heures de vol de Paris, mais en France quand même. Je vous emmène à la Réunion où le litchi a obtenu un label rouge en 2012. Il a été introduit là-bas en 1724.

On le trouve sur la côte est de l’île, sur une superficie assez réduite de 700 hectares environ, ce qui donne une production de 8000 tonnes en moyenne. Il pousse sur un arbre qui peut atteindre 10 mètres de haut et on peut le trouver en branche, ce qui est idéal ou en fruits individuels.

Il faut le manger le plus frais possible, on ôte sa peau dure et granuleuse, et on profite alors d’une chaire blanche et doucement sucrée, très raffinée. Il contient évidemment un noyau non comestible. On le déguste pour lui-même, mais on peut aussi le cuisiner en sucré ou en salé.

Un tartare de Saint-Jacques, litchis et citron vert. On coupe les Saint-Jacques fraîches en petits cubes, les litchis, on assaisonne de jus de citron vert et d’un trait d’huile d’olives. Voilà une très belle association délicate et raffinée.