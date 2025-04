Lourdes autrement : Parenthèse nature / La tarte au chocolat

Tous les week-ends, à 6h51 et 8h20, évasion touristique et gastronomique avec Vanessa Zhâ et Olivier Poels. Ils nous font découvrir quelques pépites du patrimoine, et des bons plans en France et à l'étranger. De quoi vous faire voyager !

Evidemment la 1ere raison vous l’avez. On vient en pèlerinage des 4 coins de la planète, pour son sanctuaire. Et depuis la sortie du Covid, la cérémonie de réouverture de Notre Dame qui nous a tous fait vibrer, pratiquants comme non pratiquants, et bien le tourisme spirituel est en plein boom. On le voit avec cet engouement pour les retraites spirituelles, les chemins de St Jacques de Compostelle. Mais ce qu’il y a d’intéressant quand vous allez à Lourdes c’est que sur les 3 millions de personnes qui viennent chaque année ce n’est pas uniquement poussés par la foi, mais de plus en plus pour se faire du bien, se ressourcer, se recentrer dans la nature. Lourdes c’est une ville d’ apaisement, c’est ce qu’a dit justement Gad Elmaleh quand il est venu faire la promotion de la comédie musicale « Bernadette de Lourdes »…

Alors qu’est-ce que nous conseillez pour nous ressourcer.

Sans hésitation je vous dis de commencer par le lac de Lourdes, et puis de monter le pic de Jer. Vous prenez le petit funiculaire, et en 10 mn vous êtes a 1000 m d’altitude. Au sommet des cimes : un des plus beaux panoramas sur les Pyrénées. Pour une Oxygénation sportive, Une bonne balade de 15 km en vélo électrique sur la voie verte qui longe le Gave de Pau. Cette rivière elle serpente de Lourdes a Cauterets. Et ca vous permet de faire un stop au château fort pour plonger dans le histoire du Pyrénéisme. Et oui il n’y pas que l’alpinisme ! C’est grâce au pyrénéisme que sont nés le Pic du midi, les 1er trails organisés entre guides début 1900, les 1eres courses a vélo…et après l’effort le reconfort : Un pass gourmand de 13 euros pour 3 stops chez des producteurs locaux. Vous repartirez avec la spécialité : le gâteau à la broche. Et évidemment qui dit paques dit chocolat. Un tour chez Paillasson, qui existe depuis 1729. Fournisseur officiel d’Eugénie de Montijo et Napoléon III. Eugénie était passé à lourdes en parant en cure. Madame Paillasson en avait profité par lui offrir un chocolat. Voilà comment tout a commencé. Pour dormir les 7 montagnes de beaux refuges élancés sur des jambes de bois dans les arbres.

Fiche pratique

Office du tourisme des Landes Office de Tourisme de Lourdes

Hébergement : Les 7 montagnes Cabanes perchées et spa https://cabanes-pyrenees.fr/

Qui dit we de Pâques, dit chocolat !!

C’est en réalité une tradition nouvelle, car le chocolat s’il est connu depuis le 16e siècle, il a très longtemps été consommé sous forme de boisson.Et il était réservé aux plus aisés. Il faut attendre le 19e siècle pour que naissent les tablettes, ce qui va révolutionner la consommation du chocolat.C’est à partir de cette période qu’on va pouvoir le décliner sous différentes formes et créer, entre autres, des œufs pour Pâques.

Œuf, symbole de la renaissance.

Je ne vais pas vous donner la recette pour faire des œufs en chocolat, mais plutôt cette d’une tarte au chocolat très facile et délicieuse.

Recette, je dois le dire, empruntée au grand Joël Robuchon

Précuire à blanc 1 fond de tarte (pâte sablée) durant 20 min / ensuite, on va réaliser une sorte de ganache avec : 200 gr de chocolat (je prends du noir) que l’on fait fondre dans 20 cl de crème liquide et 8 cl de lait / on laisse refroidir et on ajouter 1 œuf battu / on verse le tout dans le fond tarte et on remet au four à 150° durant 15 min / on laisse refroidir et on saupoudre de cacao.