Les coups de cœur du guide «Passion cabane» / Le tzatziki

Tous les week-ends, à 6h51 et 8h20, évasion touristique et gastronomique avec Vanessa Zhâ et Olivier Poels. Ils nous font découvrir quelques pépites du patrimoine, et des bons plans en France et à l'étranger. De quoi vous faire voyager !

Ce dimanche, vous nous emmenez nous "encabaner"

Aux quatre coins de la France. Dans des cabanons, des mazots, des Hyttes (cabines traditionnelles de montagne norvégiennes), des lodges, des casas, des fustes (maisons en rondins de bois brut empilés qu’on trouve dans les Alpes du sud) et même des Mikkelhouse, des maisons en papier ou en carton recyclé qui sont faciles à installer. Alors pour que vous retrouviez tous ces jolis noms que je viens de vous donner, vous allez glisser dans votre sac de voyage un nouveau guide bien utile pour réussir les ponts de mai : Passion Cabane chez Elytis.

Ce guide va vous réconcilier avec les cabanes ! J’en connais certaines que l’autrice a sélectionné. Charline Gerbault, elle a fait de très bons choix sur l’ensemble de sa sélection. Ce n’est pas toujours le cas dans les guides.

On sent qu’elle est architecte de formation, que c’est une passionnée de l’habitat durable et puisqu’elle a sillonné la France en famille pendant trois ans pour les répertorier ses 100 coups de cœurs, qui sont aussi liés aux propriétaires de ces cabanes, ceux qui en font l’âme et l’histoire. Une de mes préférées : des Tiny House en Bourgogne, les Cabottes ! En honneur aux anciennes cabanes de vignerons de la côte d’or. C’est un jeune couple ultra-sympathique, Alexane et Felix, qui ont ouvert cet hôtel, cinq tiny avec un service hôtelier. Mais celle que j’adore, c'est la Cocotte bleue : elle dispose d’un toit coulissant pour admirer les constellations, allongé dans son lit. Et pour finir de vous convaincre, j’ai une cabane sur l’eau chez nous en Bretagne, les Kabanes de Kerforn sur un étang, sur la presqu’ile de Locmariaquer.

Fiche Pratique Passion Cabane : de Charline Gerbault chez Elytis

Le tzatziki

Un petit parfum de Grèce souffle sur cette chronique… Le tzatziki évoque en effet la cuisine de ce pays, même si le plat a probablement des origines indiennes.

Le tzatziki serait une déclinaison de la sauce "raita", une sauce indienne au yaourt, aux herbes et au concombre que l’on servait avec les plats de riz très épicés pour équilibrer les saveurs et atténuer le feu des épices.

Ce sont les perses qui ont introduit cette préparation au Moyen-Orient qui s’est ensuite retrouvée et répandue dans l’empire ottoman, dont la Grèce.

On le sert comme mezze, ces repas constitués de différentes préparations et consommés avec le fameux pain pita. J’aime aussi l’associer au saumon ou à la truite fumée.

Recette de tzatziki

250 gr de yaourt à la grecque (au lait de brebis)

1 concombre

1 gousse d’ail

1 jus de citron

aneth, menthe ciselées

1 c à s d’huile d’olives

Éplucher le concombre, enlever les pépins puis le tailler en petits cubes / dégermer l’ail et l’écraser / mélanger tous les ingrédients.