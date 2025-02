Les balades du week-end : rendez-vous au Trianon Palace à Versailles

Tous les week-ends, à 6h51 et 8h20, évasion touristique et gastronomique avec Vanessa Zhâ et Olivier Poels. Ils nous font découvrir quelques pépites du patrimoine, et des bons plans en France et à l'étranger. De quoi vous faire voyager !

Au Waldorf Astoria Trianon palace. Une légende. Clémenceau y a dicté les conditions du Traité de Versailles. Pendant les années folles c’était telle institution mondaine qu’un omnibus reliait l’hôtel à la place de la Concorde 3 fois par jour ! De nombreuses personnalités politiques y ont séjourné mais aussi des artistes, des écrivains : Marlene Dietrich, Sarah Bernhardt, Marcel Proust. Pourquoi ? parce que c’est un lieu discret, calme, inspirant, et en bordure du domaine du château de Versailles. Avec vue sur le parc. Et s’il porte ce nom c’est parce qu’il est proche du Grand et du petit Trianon, de ce hameau de la reine, très bucolique, et …du Temple de l’amour. Vous me voyez venir, la St valentin n’est pas loin… donc je vous ai concocté une parenthèse mille et une nuit sous le signe du Paon, symbole du Waldorf Astoria

Pourquoi le Paon ?

Déjà la cour raffolait des Animaux exotiques. Une vraie mode, Et puis c’est le symbole de la royauté, de la beauté et de la chance. C’est la raison pour laquelle les femmes ajoutaient, comme des amulettes, des plumes dans leurs perruques, sur leurs robes. Marie Antoinette en particulier, souvenez-vous du film de Sofia Coppola. Et ce paon il nous emmène jusque dans le spa Guerlain, pour un voyage exotique : le secret de l’Inde. C’est un soin sono-sensoriel. Chaque geste, pression suit le rythme de la musique indienne. Ce massage c’est une symphonie. C’est enveloppant, intense. C’est décuplé par les fragrances d’Ambre, jasmin et Vanille, et l’alternance des mains et des pinceaux qui évoquent tt simplement la douceur des plumes de Paon. Et pour finir, ce paon vous allez le retrouver réellement, devant l’entrée du restaurant gastronomique Gordon Ramsay. La touche royale, finale. Gabriele Ravasio, le chef, compose ses Menus en 5/7 temps avec légèreté, ça ça lui tient a cœur, mais aussi avec la rondeur de la gastronomie à la française. Et qui sait avec un peu de chance vous tomberez sur son mini chou-fleur revisité, le légume préféré de Louis XIV.

LE CURRY MAURICIEN



Petit rappel, le curry n’est pas une épice, mais un mélange de plusieurs épices.

Il puise ses origines en Inde et aurait été crée par les britanniques au 16e siècle

Chaque pays, chaque région, chaque famille a son curry.

Si curry désigne donc ce mélange épicé, il désigne aussi un plat à base de ces épices.

À la réunion ou la l’île Maurice on parle de CARI pour désigner ce plat mijoté.

De quoi se compose-t-il traditionnellement ? de curcuma, piments (plus ou moins forts), gingembre, clou de girofle, cardamone, graines de moutarde, anis, ail en poudre, cannelle, muscade, poivre.

Pour réaliser un cari de poulet facile à la mauricienne:



Hacher un oignon et une gousse d’ail et faire revenir dans l’huile / bien imprégner les morceaux de poulet de poudre de curry / ajouter des pommes de terre épluchées et coupées en 4, les morceaux de poulet / verser une boite de tomates pelées et laisser mijoter 1 heure / rectifier et servir avec du riz.