Les balades du week-end

Tous les week-ends, à 6h51 et 8h20, évasion touristique et gastronomique avec Vanessa Zhâ et Olivier Poels. Ils nous font découvrir quelques pépites du patrimoine, et des bons plans en France et à l'étranger. De quoi vous faire voyager !

On part se balader à une dizaine de Km de Toulon

Qui va enfin revoir le soleil. On se pose dans l’un des plus emblématiques petits ports provençaux, à Sanary sur mer. Nom qui vient d’un prieuré dédié à Saint-Nazaire. Saint Nazaire en Provençal ca se dit San Nari. Et c’est à l’abri de la Tour de Sanary, que le village s’est développé dès le 13 ème siècle. Et c’est dans ses ruelles, avec ses placettes, ses fontaines, ses façades très colorées que vous trouverez le charme typique de Sanary. Bien provençal qui va attirer entre 1933 et 1944, Plus de 500 opposants allemands et autrichiens : Heinrich Mann, Thomas Mann, Stefan Zweig, Franz Werfel, et Alma Mahler-Werfel. Il existe même un parcours d’une vingtaine d’étapes qui vous font passer devant leurs villas, dont la Tour de Thomas Mann, qui a été transformé en hôtel mais aussi leurs cafés préférés Certains existent toujours comme le café de Lyon. Donc faites comme eux installez-vous à une table et jouer aux échecs en bord de mer

Autour de son petit port qui est connu pour ses bateaux bien typiques…

Ses "pointus" ces bateaux multicolores à voile latine et à aviron, qui sont classés Monuments Historiques ou d’intérêts patrimoniaux. Renseignez-vous auprès de l'association des Pointus de Sanary pour connaitre le calendrier des sorties en mer. Il est possible d’embarquer à bord pour une visite de la baie ! Alors Sanary est connu pour ses pointus oui mais aussi pour la plongée. C’est « la cité mondiale de la plongée » que l’on doit aux «Mousquemers" : Frédéric Dumas, le meilleur chasseur-plongeur du monde, Philippe Tailliez et Jacques Yves Cousteau, qui a vécu à Sanary. Sa villa « Le Baobab » est toujours habitée par son fils Jean Michel Cousteau. Et c’est donc à coté de Sanary, à Bandol que Cousteau a teste pour la 1er fois en juin 1943 le scaphandre autonome automatique d’Emile Gagnan. Il existe d’ailleurs un Musée dédié à la plongée le Musée Frederic Dumas, vous y découvrirez entre autres la saga du masque Squale de Sanary, le masque le plus vendu dans le monde après-guerre. Donc maintenant à vous de jouer, à vos masques, aguerris comme novices, rapprochez vos des clubs de plongée. Et pour les beaux jours sachez qu'il existe un sentier sous-marin PMT à Sanary, comme 12 autres sur l’ensemble de la côte varoise.

- Paradis des exilés : www.sanary-tourisme.com/decouvrir-sanary/culture-et-patrimoine/sanary-terre-dexil/

- Visite Pointus : www.sanary-tourisme.com/decouvrir-sanary/culture-et-patrimoine/le-patrimoine/4701119_les-pointus/

- Capitale Mondiale de la Plongée https://www.visitvar.fr/que-faire-var/activites-nautiques/plongee

- Musée Frédéric Dumas https://musee-dumas.fr/

- Hôtel De la Tour : https://www.sanary-hoteldelatour.com/

CRÈME BRÛLÉE

La crème brûlée remonterait au 17e siècle, inspirée d’une recette espagnole plus ancienne encore : la crème catalane.

Il se pourrait que l’officier de bouche du duc d’Orléans ait voulu réchauffer des crèmes catalanes et qu’en se faisant, il aurait brûlé le sucre qui se trouvait par-dessus.

Voici les proportions pour une crème brûlée classique

- 4 jaunes d’œufs

- 50 g de sucre

- 40 cl de crème liquide

- 10 cl de lait

- 1 gousse de vanille (que l’on peut remplacer par du thé matcha, de la fleur d’oranger ou des zestes de citron…)

- 4 c à s de cassonade (à la fin)

Mais voici une idée qui change, une crème brûlée salée

Porter 50 cl de crème à ébullition, ajouter du poivre (pas mal), un pincée de sel / ajouter 50 gr de parmesan râpé / battre 3 jaunes d’œufs et verser la crème tiède / faire cuire 30 min à 120° / saupoudrer de parmesan et gratiner

LE CURRY MAURICIEN

Petit rappel, le curry n’est pas une épice, mais un mélange de plusieurs épices.

Il puise ses origines en Inde et aurait été crée par les britaniques au 16e siècle

Chaque pays, chaque région, chaque famille a son curry.

Si curry désigne donc ce mélange épicé, il désigne aussi un plat à base de ces épices.

À la réunion ou la l’île Maurice on parle de CARI pour désigner ce plat mijoté.

De quoi se compose-t-il traditionnellement ? de curcuma, piments (plus ou moins forts), gingembre, clou de girofle, cardamone, graines de moutarde, anis, ail en poudre, canelle, muscade, poivre.

Pour réaliser un cari de poulet facile à la mauricienne

Hacher un oignon et une gousse d’ail et faire revenir dans l’huile / bien imprégner les morceaux de poulet de poudre de curry / ajouter des pommes de terre épluchées et coupées en 4, les morceaux de poulet / verser une boite de tomates pelées et laisser mijoter 1 heure / rectifier et servir avec du riz.