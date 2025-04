Les 50 ans de la fondation Miro Catalogne, élue région mondiale de la gastronomie 2025 / Le tataki

Tous les week-ends, à 6h51 et 8h20, évasion touristique et gastronomique avec Vanessa Zhâ et Olivier Poels. Ils nous font découvrir quelques pépites du patrimoine, et des bons plans en France et à l'étranger. De quoi vous faire voyager !

Vanessa, direction la Catalogne.

Il y a deux nouvelles raisons d’y aller ! L’une Artistique et l’autre gastronomique. Et vous allez voir qu’elles sont beaucoup plus liées qu’on ne le pense. On commence avec l’artistique. Barcelone fête cette année les 50 ans de la fondation Miro, l’artiste de la femme oiseau. Si vous êtes fan du peintre, cette fondation qui se trouve sur le Montagne de Montjuic, c’est un lieu de pèlerinage immanquable. 14.000 œuvres, ça donne le vertige. Mais ce qui donne surtout le vertige, c’est l’architecture du bâtiment. Rien que pour ça, je vous conseille d’y aller : c’est le même architecte que celui de la Fondation Maeght à Saint-Paul-de-Vence : Josep Lluís Sert. Il a joué sur les volumes comme le faisait Miro, ce qu’il faisait aussi avec la couleur. Il a imaginé une série de cubes blancs avec des toits ronds. D’ailleurs, sur l'un des toits, il y a une de mes sculptures préférées : la caresse d’un oiseau.

Et on en profite évidemment pour aller voir la Sagrada familia de Gaudi.

Et ça tombe bien que vous parliez de Gaudi, de modernisme, ça m’amène à la 2e raison de vous envoyer en Catalogne. Elle a été élue région gastronomique mondiale 2025. Quel rapport entre Gaudi et la gastronomie ? Qui dit gastronomie dit vignobles. Sur la Costa Daurada au sud de Barcelone, il y a des petits bijoux à ne pas rater : des caves modernistes ! Des cathédrales de vins qui ont été construites par des disciples de Gaudi. Elles me fascinent. Elles ont été construites pour créer coopératives vigneronnes après le fléau du Filoxera. Et la plupart d’entre elles par Cesar Martinell ! Une sorte d’architecte du vin. Ma préférée, c'est celle de Nulles. Impressionnante à l’intérieur avec ces grandes arches, la fameuse technique des arcs renversés, et ces quelques touches de céramiques. Mais plus sobre que Gaudi. Il y a des visites guidées justement sur l’architecture, mais aussi sur le processus d’élaboration du vin et du cava. On termine en beauté par une dégustation et même un diner dans la cave, si le cœur vous en dit.

Fiche Pratique Office du tourisme de Catalogne : https://www.catalunyaexperience.fr/ La région mondiale de la gastronomie 2025 : https://www.catalunya.com/fr/continguts/article/region-mondiale-de-la-gastronomie-2025-26-1-124 Les caves modernistes : https://www.catalunyaexperience.fr/tops-de-catalogne/caves-a-vin-modernistes-catalogne Hébergements sur la Costa Duarada aux alentours de Nulles / Conca de Barbera o Le H10 Imperial Tarraco de Tarragone : https://www.h10hotels.com/en/tarragona-hotels/h10-imperial-tarraco?utm_source=google_my_business&utm_medium=boton_sitio_web&utm_campaign=hit o El Gran Claustre (Altafulla) : https://granclaustre.com/fr/ o Le Méridien Ra (al Vendrell) : https://www.marriott.com/en-us/hotels/reumd-le-meridien-ra-beach-hotel-and-spa/overview/?scid=f2ae0541-1279-4f24-b197-a979c79310b0 o Mas Passamaner : https://www.maspassamaner.com/en/inicio-eng/ o La Boella : https://www.laboella.com/fr/

Le tataki

Le tataki est une méthode préparation de la viande ou du poisson qui nous vient du Japon et plus précisément de la province de Tosa. C’est Sakamoto Ryoma, un samouraï du 19e siècle qui a développé cette méthode qui combine cuisson à la flamme et marinade. Il l’aurait apprise auprès de jésuites portugais installés à Nagasaki.

Tataki signifie "pilé" en japonais, ce qui fait référence au gingembre qui est “pilé” dans la recette. À l’origine, on préparait ainsi la bonite, puis la recette "à la tataki" a été adoptée à d’autres produits, poisson ou viande : thon, saumon, bœuf ou veau.

Recette de tataki de bœuf

- 1 morceau de filet de bœuf

- 10 cl de sauce soja

- Jus de citron vert

- 15 cl d’huile de sésame

- 1 c à s de gingembre haché

- 1 c à c de sucre

- Graines de sésame torréfié

Réaliser une marinade avec tous les ingrédients / Faire mariner au moins une heure le bœuf dans / faire chauffer très fortement une poêle antiadhésive et saisir le thon 30 secondes par face ou, mieux encore, passer une flamme de chalumeau dessus / le rouler dans les graines de sésame torréfiées.