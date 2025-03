La saga des restaurants et hôtels Bernard Loiseau

Tous les week-ends, à 6h51 et 8h20, évasion touristique et gastronomique avec Vanessa Zhâ et Olivier Poels. Ils nous font découvrir quelques pépites du patrimoine, et des bons plans en France et à l'étranger. De quoi vous faire voyager !

Vanessa, direction la Bourgogne …

Comme lundi, c’est la Cérémonie du Guide Michelin J’avais envie de rendre hommage à l’un de nos grands chefs- disparu trop tôt- à sa femme, ses 2 filles. Elles ont continué à faire vivre sa passion. Passion qu’elles ont aussi dans leurs tripes, sinon on ne fêterait pas cette année les 50 ans de leur maison : La maison Loiseau. Saga qui commence en 75 quand Bernard Loiseau décide de réveiller la belle endormie de Saulieu, l’auberge de la Côte d’or. Ce coin

en plus il l’aime : il retrouve dans les paysages du Morvan son puy de Dôme natal : les lacs, les forêts, les sous-bois…Bien riches en plus en bons produits. Et 15 ans après, en 91, il décrochera les 3 étoiles. En 91. Et entre temps il

transformera ce lieu en un relais et châteaux 5 étoiles …



Et alors sa femme et ses filles continuent l’aventure Loiseau après son départ,

cette aventure c’est la multiplication des petits pains, des rénovations et des ouvertures à Saulieu, Dijon, Beaune : des restaurants évidemment mais hôtels...



Que vous aimez particulièrement...

Parce qu’ils gardent l’esprit Loiseau. Un nid d’oiseau. La famille et la nature, la

gastronomie locale avec Louis Philippe Vigilant a sa tête et l’artisanat local design ou traditionnel. Et puis surtout des adresses destinées à toutes les bourses. Du rêve, du luxe au relais Bernard Loiseau qui a été rénové tout en gardant l’âme bourguignonne avec ses tomettes et ses pierres de Bourgogne. De nouveaux espaces ont été créés : un spa de 1500 m2 -multiprimé- une suite spa vip de 100 M2, entièrement vitrée pour dormir dans les arbres. Des suites cocons avec des poutres en chêne. Le lit c’est un nid d’Oiseau cosy, tout en bois et en cannage mais … et puis un dernier relais

plus accessible : La tour d’Auxois, de l’autre côté de la route. A partir de 120 euros la nuit. Une sorte de mini relais Loiseau sur les remparts de Saulieu, Avec un Bistrot en prime : le bistrot du Morvan. Bref en 1 we on peut vivre plusieurs

expériences. On saute de nid en nid et ça j’aime bien…et des nids d’oiseau il y en aura d’autres Et avec toujours 1 Bérangère, à la tête du groupe et 1 Blanche, en cuisine. L’aventure continue.



La Fiche pratique

Le Relais Bernard Loiseau à Saulieu :

https://www.relaischateaux.com/fr/hotel/le-relais-bernard-loiseau-spa-loiseau-des-sens

Spa 1500m2 + spa suite VIP + suites cocons

La Tour d’Auxois à Saulieu : https://www.bernard- loiseau.com/fr/tourdauxois.html à partir de 120 euros

Le groupe Bernard Loiseau en France et à l’étranger : https://www.bernard-loiseau.com/fr/

• Le Relais Bernard LoiseauRelais & Châteaux Hotel*****, Restaurant**, Spa & Boutique - Saulieu

• La Tour d'AuxoisHotel de charme*** & Bistrot Loiseau du Morvan-Saulieu

• Loiseau des VignesBistrot - Beaune

• Loiseau des Ducs*Restaurant étoilé Michelin - Dijon

• Loiseau du TempsBistrot - Besançon

• Loiseau de FranceBistrot - Tokyo