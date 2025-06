La Mad'Jacques pour les 20 ans de la Loire à vélo / Les gnocchis

Tous les week-ends, à 6h51 et 8h20, évasion touristique et gastronomique avec Vanessa Zhâ et Olivier Poels. Ils nous font découvrir quelques pépites du patrimoine, et des bons plans en France et à l'étranger. De quoi vous faire voyager !



Vanessa on part en balade dans le centre val de loire

Pour un événement qui se passe le week-end prochain sur 3 jours…le week-end de la pentecôte … cet événement c’est la Mad’jacques ! C’est la première édition dans le Val de Loire ..et c’est une manière bien festive de fêter aussi les 20 ans de la Loire à vélo, ca change !!

Mad Jacques… !!?

C’est vrai que vous n’avez pas 20 ans, vous n’êtes pas de la génération Z…j’avais oublié. Mad jacques c’est un hommage à Jack Kérouac, à son livre «Sur la route»-le manifeste de la Beat Genération. Donc le concept c’est de partir ensemble sur la route, en mode itinérance toujours autour d’une thématique. Et soit en stop (c’est comme cela que la Mad jacques est née il y a quelques années), en kayak, en trek ou à vélo. Donc là c’est une Mad’ jacques guinguette à Vélo le long de la Loire. Les bords de Loire sont connus pour ces échappées à vélo et ginguettes aux beaux jours. Même dans les grandes villes. A Orléans il y a 4 guinguettes.

Et justement on passe par Orléans.. Quel est le parcours de la Mad jacques ?

Elle passe évidemment par des villes historiques. Vous pouvez y faire des stops, si vous en avez envie, pas trop longs sinon faudra pédaler encore plus vite pour rejoindre le prochain checkpoint. Elle part d’Amboise- avec son célèbre château et le clos Lucé de Léonard de Vinci, puis passe entre autres par Chaumont sur Loire, Blois, Orléans. Pendant 3 jours vous passez de checkpoints en checkpoints, en suivant 2 tracés : 1 pour les petits mollets et un autre pour les gros. Avec des animations : quizz terroir, pique-niques et Dj sets. Y a même un fiesta vélo à Orleans, cette plateforme autour de laquelle vous pédalez à 10, et en même temps dégustez du vin ou des softs ! Et puis y a aussi un atelier cuisine pour préparer vos 2 nuits en bivouac. Bref vélo copains lampions le long d’une Loire historique: 150 euros.

La Mad Jacques 1/8/9 juin dans centre Val de Loire : https://www.madjacques.fr/les-courses/velo-guinguette

GNOCCHIS

Pas de doute, les gnocchis viennent bien d’Italie… qui en aurait douté mais, initialement, ils étaient réalisés à base de farine et d’eau – en fait ce sont des pâtes de forme arrondie. Leur recette évolue au fil du temps : au 15e siècle à Milan, on les prépare avec de la mie de pain et du lait d’amande. Il faudra attendre le 18e siècle pour qu’arrive la pomme de terre dans la recette. Pourquoi ? parce-que le prix du blé flambe / dans les familles paysannes modestes, on le remplace par de la pomme de terre. Dans les familles, les gnocchis sont un savoir-faire jalousement gardé. Chacun possédant son « petit truc » pour rendre ces petites boules irrésistibles : suivant les régions on les aromatise : fromage, herbes, légumes… on peut même faire des gnocchis de potimarron par exemple.

La recette

Ingrédients pour 4 personnes

- 500 gr de pomme de terre farineuse (type bintje)

- 100 gr de farine

- 1 jaune d’oeuf

- 1 c à s d’huile d’olive

- Sel / poivre

Réaliser une purée très fine avec les pommes de terre / ajouter l’huile d’olive / saler et poivrer, ajouter le jaune d’œuf et la farine / pétrir le tout / laisser reposer la boule une demi heure / Confectionner des boudins de 1 cm d’épaisseur puis couper tous les 1,5 cl et arrondir avec une fourchette et les strillant légèrement / faire cuire les gnocchis à l’eau bouillante puis les dorer au beurre.