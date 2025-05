La 16ème édition des Hortillonnages d'Amiens / Le croque-monsieur

Tous les week-ends, à 6h51 et 8h20, évasion touristique et gastronomique avec Vanessa Zhâ et Olivier Poels. Ils nous font découvrir quelques pépites du patrimoine, et des bons plans en France et à l'étranger. De quoi vous faire voyager !

On part à Amiens, pour son grand rendez annuel : le festival International de jardins…

Toujours très attendu. Il a commencé le we dernier. Il dure jusqu’au 12 octobre. Après celui de Chaumont sur Loire, indétrônable, c’est sans hésitation mon préféré. Pour son cadre. On est dans un univers naturel incroyable : les Hortillonnages. Le patrimoine de la ville : un ancien marais, asséché à l’époque romaine mais qui est devenue à partir du moyen âge un grand de lieu de maraichage -a la fin du 19 eme siècle 1 millier de maraichers nourrissaient qd mm Amiens et la région. Lille et Paris, certaines fois. L’industrialisation est passée par la… la main de l’homme a disparu. Et cette friche est depuis plus de l’écrin du Festival : c’est la 16 eme édition.

Les artistes réalisent leurs œuvres même in situ ?

Certains oui comme les hollandais les petits nouveaux de cette édition : 2 œuvres plastique et 2 installations paysagères, recouvertes de fleurs, Ils ont même réalisé des extensions sur quelques ilots. C’est un savoir-faire qu’il maitrise : les Pays bas c’est le mariage de la nature et de l’eau. Des canaux. C’est justement ce qui les séduits pour participer au festival. Et puis découvrir en bateau ou en Kayak des œuvres en pleine nature, c’est juste unique. Et puis c’est aussi un festival qui interpelle sur la fragilité de de la planète Ils y sont très sensibles. Faut la protéger, elle nous nourrit ! Pas anodin que l’œuvre du Potager embarqué, des légumes dans des bateaux, ait été le symbole engagé de la 1ere édition. Oeuvre qui avait reçu le Grand Prix du Concours National du jardin Potager

Un hébergement à nous conseiller

- Dans les hortillonnages ! une maison d’hôtes « Comme une parenthèse ». Barques et vélos à disposition.

- Festival International des Jardins à Amiens jusqu’au 12 octobre : https://www.leshortillonnages-amiens.com/

- Maison d’Hôtes dans les Hortillonnages : https://commeuneparenthese.fr/

CROQUE-MONSIEUR

Dès la fin du 19e siècle, on trouve la mention d’une préparation faite à base de pain à toast, de beurre, de jambon, de fromage et de poivre, le tout passé à la poêle.Mais c’est au début du 20e siècle qu’il va s’imposer dans les bistrots.

Selon René Girard, auteur de l’Histoire des mots de la cuisine française : Michel Lunarca, le patron du Bel-Age, un bistrot parisien typique, avait une étrange réputation : certains le prétendaient cannibale. Il proposa un jour un jambon-beurre dans lequel la baguette avait été remplacée par du pain de mie toasté. On lui posa la question : mais qu’y a-t-il dedans ? « Du monsieur » répondit-il. L’appareil à croque-monsieur arrive lui, des Etats-Unis et il est l’invention d’un certain Charles Champion. Il a été breveté en 1925.

Le croque-madame avec un œuf au plat

La base : L’une des évolutions majeures du croque-monsieur, c’est l’introduction de la sauce mornay (béchamel avec du fromage). 20 gr de beurre – 20 gr de farine + du lait et du fromage

Autre astuce : faire fondre du fromage avec un peu de crème.

Pour sortir des sentiers battus : jambon sec, moutarde, fromage bleu (pâte persillée) quelques feuilles de roquette.

Pour la cuisson, j’aime les passer 1 min au micro-ondes pour faire fondre le fromage, puis à la poêle pour le faire croustiller.

On peut aussi le cuire au four sous le grill (beurrer légèrement l’extérieur du pain)