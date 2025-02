Direction Londres pour le retour de Bridget Jones

Tous les week-ends, à 6h51 et 8h20, évasion touristique et gastronomique avec Vanessa Zhâ et Olivier Poels. Ils nous font découvrir quelques pépites du patrimoine, et des bons plans en France et à l'étranger. De quoi vous faire voyager !

Bridget Jones est de retour dans un 4ème film. L’occasion d’un city break sur les traces de la saga avec Britmovie, et avec moi dans un lieu qu’ils ne couvrent pas, que les londoniens adorent, mais que nous touristes, ne connaissons pas bien. Hampstead. Où Bridget, désormais mère célibataire de 2 enfants s’installe. Comme Helen Fielding, l’autrice de la saga littéraire. Ce quartier vous allez l’adorer. C’est resté un village : De jolies maisons british estampillés pour beaucoup d’une plaque bleue. Celle des maisons d’illustres. Après Westminster c’est là que vous en trouverez le plus. Des Illustres : Freud. Agatha Christie. De Gaulle Qui y rencontrera Jean moulin. Et puis le peintre John Constable, Keats, DH Laurence eux vivaient dans les superbes maisons d’une rue très pittoresque qu’on sur nomme la rue la plus géorgienne de Londres, La Flash Walk. C’est la qu’on vendait aux 17/18 eme les bouteilles d’eau ferrugineuse. Parce qu’au 17 eme les Londoniens venaient prendre les eaux à Hampstead

Et dans le film on voit quoi du quartier ?

Et bien justement La Flash walk. Typique : boutiques, librairies, galeries, pubs. Bridget y achète ses fleurs, le chocolat chaud de sa fille. Hampstead Heat, un immense parc sauvage de 320 Ha, vue sur les grattes ciels de Londres. Parc dans lequel elle rencontre son jeune amant ! challenge : retrouver leur Vieux chêne sur Parliament Hill. Et puis pour boucler, comme Lenaig je vous sais nostalgique de son appartement à Borough Market. On termine par une visite de Food Tasting dans le marché, et une bière dans son pub au Globe Tavern, juste en dessous de chez elle, avant d’aller dormir nous à 2 pas au Hoxton. So Bridget.So British.

Fiche pratique :

- Sur les traces de Bridget Jones : Avec Bridget Jones à Londres | VisitBritain.org

Circuit cinéma : www.britmovie.co.uk*

-Hotel Hoxton : Visit Our Hotel in Southwark, London | The Hoxton

CROÛTE COMTOISE

L’un des emblèmes de la Franche Comté, c’est la morille, petit champignon savoureux que l’on récolte généralement au printemps.Je ne vous parlerai pas aujourd’hui d’un de mes plats préférés : volaille, vin jaune et morille, mais d’une autre spécialité : le croûte comtoise.On peut la réaliser avec des morilles séchées (c’est ailleurs un des seuls champignons qui se déshydrate et réhydrate bien, dans certains cas c’est difficile de faire la différence)

Le truc c’est de les réhydrater dans du lait mais on peut aussi utiliser d’autres champignons, comme ceux de Paris, blancs ou bruns.

La recette est assez facile : on fait griller de belles tranches de pain de campagne / on fait revenir une échalote dans du beurre, on ajoute les champignons, on déglace avec un trait de savagnin (une pointe de moutarde), on crème et on laisse mijoter et on rectifie

Posez ensuite cette délicieux préparation sur le pain, saupoudrez de comté et passez sous le grill

Et on l’accompagne évidement de vin local : un savagnin (le cépage du vin jaune)