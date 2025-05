Cannes : réouverture de la Malmaison et exposition «Poussières d’étoiles» / La faisselle

Tous les week-ends, à 6h51 et 8h20, évasion touristique et gastronomique avec Vanessa Zhâ et Olivier Poels. Ils nous font découvrir quelques pépites du patrimoine, et des bons plans en France et à l'étranger. De quoi vous faire voyager !

Vanessa on part à Cannes ce matin,

On peut pas évidemment passer à côté des paillettes du festival international du film, mais aussi d’une autre actualité culturelle. La réouverture cette année de la Malmaison. Le centre d’Art contemporain de cannes, qui à partir d’aujourd’hui même va en faire briller des paillettes. Vous allez voir ! Pour tout comprendre faut remonter dans l’histoire : La Malmaison c’est la plus vieille demeure de la Croisette. Un Hôtel particulier Belle époque, construit en 1901 et qui était appartenait au Grand Hôtel. Le Mondrian aujourd’hui. Cette villa elle va successivement abriter un salon de thé, le Cercle des golfeurs-on y vient y pour jouer au bridge et au baccarat- et un lieu de réception pour les fetes du festival de Cannes, jusqu’à ce qu’elle soit vendue a la fin des années 60. On voulait en faire une extension du Palais des festivals de l’époque. Idée qui tombera aux oubliettes. Et c’est des années plus tard que naitra l’idée d’un centre d’art, qui fermera en 2023 pour 2 ans de travaux

Et alors vous nous disiez qu’il va y avoir des paillettes dans cette Malmaison à partir d’aujourd’hui.

Des paillettes uniques, artistiques. Celles de Jean-Michel Othoniel, le célèbre sculpteur de verre. C’est aujourd’hui l’inauguration de son exposition « Poussières d’étoiles » qu’il a imaginées pour faire renaitre l’histoire de la Malmaison. Il fait dialoguer ses sculptures avec les couleurs de la méditerranée : du jaune or, comme le soleil et le mimosa. Du bleu comme le ciel et la mer… et les paillettes dorées du festival du film. Pourquoi de l’or, « tout l’or de notre planète est né dans le cœur d’étoiles mourantes. Une pluie de météorites. des stars déchues, un Paradis perdu. A méditer…en s’endormant au Mondrian l’ancien Grand Hotel, ou à méditer simplement autour d’un verre sur son rooftop.

La Malmaison : Exposition « Poussières d’Etoiles »: https://cotedazurfrance.fr/offres/la-malmaison-cannes-fr-3001069/

L’hôtel : Le Mondrian: https://lemondrian.com/

LA FAISSELLE

Avec les beaux jours, on a envie de fraîcheur et de limiter les apports de matières grasse (voyez ce que je veux dire). Avez-vous pensé à la faisselle ? Quelle différence avec le fromage blanc ?

Ce sont deux produits qui se ressemblent, issu d’une vieille tradition paysanne.

La faisselle est originaire du centre et du Sud de la France

On part du lait : vache, brebis, chèvre

Dans les deux cas, on peut partir du lait cru (les produits industriels sont pasteurisés) on ajoute de la présure ce qui va permettre au lait de coaguler et de cailler – Comme pour un fromage.

C’est à ce moment que leurs chemins se séparent.

- La faisselle est placée dans des petits paniers et conditionnée / le petit lait va s’écouler et on va retrouver une texture légèrement granuleuse, rustique.

- Le fromage blanc est battu (avec parfois un peu de crème) pour obtenir une texture soyeuse.

La faisselle est idéale pour des recettes sucrées et salées

En version salée j’aime la mélanger avec du sel, du poivre, de la ciboulette et des petits morceaux de radis / Sur une tranche de pain de campagne à l’apéro

En version sucrée, avec un peu de miel, des fruits rouges et des herbes (menthe ou basilic) / on peut aussi la cuire pour en faire des tartes.