Georges Pompidou : « Il faut faire un pas en avant sérieux concernant la pollution des voitures » (3/3)

De Gaulle : le duel des institutions (3/3)

En 1965, Europe1 fête ses 10 ans… et s’investit pleinement dans la couverture médiatique de l’élection présidentielle du mois de décembre, première élection présidentielle à se dérouler au suffrage universel direct. Pour la première fois aussi, la télévision et la radio vont jouer un rôle central dans la campagne et le scrutin. La télévision en proposant aux téléspectateurs de voir tous les candidats détailler leur programme. C’est du jamais vu ! Et la radio en proposant… un débat en direct. Ça aussi, c’est inédit. Juste avant le premier tour, les soutiens des deux principaux candidats que sont le Général de Gaulle et François Mitterrand viennent s’affronter en direct au micro d’Europe1. Pierre Mendès France face à Michel Debré, qui ne se sont pas adressé la parole depuis 10 ans ! L’affiche est incroyable. C’est un débat en tout point historique, qui fait basculer la politique dans un autre monde. Voici un extrait de ce débat fleuve, animé par Georges Altschuler. En arrivant à Europe1, Debré et Mendes France mettent plus de 20 minutes dans le bureau du patron de la rédaction Maurice Siegel à se mettre d’accord sur les thèmes du débat… que voici dans son intégralité.