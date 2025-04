Nicolas Sarkozy : La campagne de 2007 (1/3)

Jacques Chirac : Le Président part à l'ONU (3/3)

Il s’agit ici de l’une des dernières grandes interviews de Jacques Chirac en tant que président. Le 18 septembre 2006, à la veille de d’une assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies portant sur les conflits internationaux, le président Jacques Chirac est de nouveau l’invité de Jean Pierre Elkabbach sur Europe1. Le contexte international est alors très tendu : Le Liban et Israël sortent tout juste de la guerre des 33 jours. L’Irak, de son côté, est depuis le début d’année en pleine guerre civile. La Syrie, elle, est victime d’une sècheresse inédite… Au Soudan, le conflit au Darfour provoque l’une des pires crises humanitaires de l’époque… Sans oublier les tensions entre l’Iran et l’Occident, qui sont à leur Paroxysme, et les groupes terroristes en Afghanistan, qui se montrent toujours plus menaçant. Au micro d’Europe1, le Président Chirac annonce que l’Assemblée du lendemain sera l’occasion de faire passer un message de solidarité et de paix entre les peuples.