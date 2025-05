Emmanuel Macron : deux jours avant la présidentielle (1/3)

L’élection présidentielle de 2017 est historique, puisque pour la première fois de la Vème république, ni le parti socialiste ni la droite néo-gaulliste et libérale ne sont présents au second tour. A leur place, le Front National de Marine Le Pen et le mouvement centriste En marche, fondé par son représentant, Emmanuel Macron. Ce parti a alors à peine un an, et Macron… 39ans ! Le 5 mai 2017, à deux jours du second tour, ce dernier est l’invité de la matinale d’Europe 1 en vue du second tour. Réécoutez en intégralité cette interview exclusive du futur président de la République.

“Les grands entretiens : Les Présidents “ est un podcast Europe 1 : Ecriture et production : Théophile Eliot et Julien Pichené Réalisation : Clément Ibrahim Diffusion : Romy Azoulay Patrimoine sonore : Sylvaine Denis, Laëtitia Casanova, Antoine Reclus Visuel : Sidonie Mangin Promotion et coordination des partenariats : Marie Corpet