Gisèle Halimi : la vie d’un symbole

Bernard Pivot : le récit de sa vie

En 1996, Bernard Pivot revient longuement sur son parcours et sa vie médiatique pleine de livres et de mots dans « les enfants d’Europe1 ». Face à Hubert Wayaffe, l’animateur vedette d’« Apostrophes » évoque aussi bien son enfance dans le beaujolais que son arrivée à la télévision et ses débuts au Figaro littéraire.