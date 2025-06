Peut-on rire de tout ? - Avec Pascal Elbé

Sophie d Aulan et Guillaume Benech

Chaque dimanche, Sophie d’Aulan et Guillaume Benech dressent la table pour un grand festin de discussions où toutes les générations se retrouvent autour des sujets qui pimentent les repas en famille. Cette semaine, on se demande si on peut rire de tout, avec l'acteur et réalisateur Pascal Elbé. Invité : - Pascal Elbé, acteur et réalisateur.