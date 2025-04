Les recettes et ustensiles immanquables pour cuisiner le printemps

Chaque samedi, Laurent Mariotte et ses chroniqueurs reçoivent des experts pour débattre et décrypter l’agriculture, l’alimentation, la cuisine d’aujourd’hui. Un éclairage utile pour mieux choisir et cuisiner au quotidien.

Ce samedi, la table des bons vivants fête le printemps en cuisine ! Avec le retour des beaux jours, la saison donne envie de faire un grand ménage de nos fourneaux : quels sont les ustensiles que l’on peut ranger dans un coin jusqu’à l’automne ? Quels sont les ustensiles immanquables pour cuisiner la saison ?



La poêle-grill pour griller les légumes très rapidement, la mandoline pour la fraîcheur et le mortier pour passer les fanes de radis et en faire un pistou. Yves Camdeborde et Sonia Ezgulian sont unanimes, ils ont tous deux ressorti le cuit-vapeur pour plusieurs, cela préserve notamment la couleur des légumes. Et bien sûr, la plancha et le barbecue sont de sortie ! Les Bons Vivants répondent aux auditeurs et leur donnent leurs conseils.



Asperges et radis croquants, fraises juteuses, Laurent Mariotte et sa bande font le tour de ces trois produits printaniers et donnent leurs meilleures recettes.

Avec les premières asperges, l'œuf s’impose pour un mariage heureux. Pour les radis, les Bons Vivants répondent aux questions de nos auditeurs : est-ce une bonne idée de cuire les radis ? Comment atténuer leur amertume ? Et pour finir en douceur, vous retrouverez des recettes pour préparer les fraises, les premières viennent d'arriver !

Pickles de radis de Sonia Ezgulian

Pour 1 bocal

Préparation : 15 minutes

Marinade : 3 jours

Les deux tiers de la marinade d’un bocal de cornichons

10 cl environ de vinaigre de vin blanc

1 c. à café bombée de gros sel marin

1 c. à café de miel

1 botte de radis

Équeutez, lavez et déposez les radis dans le bocal de cornichons avec le reste de marinade. Ajoutez le gros sel marin, le miel et versez le vinaigre blanc qui doit recouvrir les radis, n’hésitez pas à en ajouter plus si nécessaire. Fermez le pot.

Retournez le pot et laissez reposer une journée à température ambiante. Retournez le pot et laissez à nouveau une journée. Procédez de la même façon le troisième jour et conservez vos légumes vinaigrés au réfrigérateur.

Linguine de printemps au radis et pesto de fanes de radis de Sonia Ezgulian



Pour 4 personnes

400 g de linguine

1 botte de radis mélangés (Malaga, Purple plum, etc.)

50 g de parmesan

15 g de noisettes

20 cl d’huile d’olive vierge extra



Nettoyez soigneusement les fanes d’une botte de radis bios. Séchez-les sur du papier absorbant. Mixez ces fanes avec le parmesan, les noisettes et l’huile d’olive vierge extra. Ce pesto se conserve parfaitement plusieurs semaines dans un bocal au réfrigérateur.



Faites cuire les pâtes al dente, dans de l’eau bouillante salée. Dans une sauteuse, avec quelques gouttes d’huile d’olive, faites sauter 12 radis bios entiers ou coupés en deux selon leur taille. Ajoutez quelques fanes de radis au dernier moment. Hors du feu, incorporez 2 c. à soupe de pesto de fanes de radis bios dans la sauteuse avec les pâtes égouttées. Mélangez vivement et servez sans tarder.



Vous pouvez utiliser le pesto de fanes de radis pour déguster de la mozzarella, des restes de viandes

froides, des pommes de terre en salade, une salade de riz, etc. Pour changer de la classique version

« à la croque au sel », vous pouvez même déguster les radis avec ce pesto.