BEST OF - Le poulet, viande plébiscitée par les Français

Ce samedi, l’équipe de La table des bons vivants autour de Laurent Mariotte reçoit un passionné de basse-cour pour parler de poulet. Comment le choisir ? Comment le cuisiner ? Astuces et recettes au menu !

Ce samedi à La table des bons vivants, Laurent Mariotte et ses chroniqueurs parlent du poulet bien élevé. Comment le choisir ? Comment le cuisiner ? Ils reçoivent le passionné de volailles et de basse-cour Pierre Coulon. Il évoque les différentes races que l’on peut trouver chez des amateurs en région.

Le poulet est la volaille préférée des Français et l’une des viandes de plus en plus plébiscitée. Comment on l’explique ? Avant tout, le poulet est bon marché : un quart seulement des viandes sont vendues sous label. Et il n’y a pas d’interdiction de culte…

Il n’est pas cher… parce qu’une partie du poulet est importée. Heureusement certains éleveurs se battent pour que la restauration collective, que ce soit les cantines d’écoles ou restaurant d'Ehpad, puissent cuisiner du poulet de qualité. C’est le cas d’Aurore Frugier Mayno de la Ferme de Tintin et Flo, à Saint-Jory-de-Chalais, en Dordogne, à laquelle Laurent Mariotte passe un coup de fil.

Laurent Mariotte, Mohamed Cheikh, Olivier Poels et Pierre Coulon nous donnent leurs recettes préférées avec du poulet. Et leurs astuces pour les réussir ! Pierre Coulon leur a même cuisiné le poulet au vinaigre.

Comme dans chaque épisode, l’équipe de la table des bons vivants continue de jouer avec vous. Laurent Mariotte vous fait écouter un son en rapport avec la cuisine… à vous de le découvrir. Pour jouer avec nous, envoyez un SMS avec le mot “CUISINE” au 7 39 21 (3 x 0.75 € + coût du SMS).