La cuisine marocaine simple à la maison

Ce samedi, la table des bons vivants vous donne des recettes et techniques pour cuisiner comme au Maroc mais à la maison, en compagnie d’Aïda Tazi, cheffe au restaurant l’Ormiellerie. Elle vient de publier le livre Love & Harissa, un ouvrage coécrit avec sa sœur Kenza Tazi, où toutes les deux racontent leur parcours de leur ville natale, Casablanca, jusqu’à leur formation à l’Institut Paul Bocuse à Lyon. On parle le plus souvent de gastronomie marocaine tant elle est réputée à travers le monde pour sa cuisine fine et son sens de l’hospitalité. Le cumin, le safran ou encore la cannelle sont les épices les plus emblématiques de l’inventaire culinaire marocain, celles qu’on retrouve aussi bien dans la pastilla que dans le tajine de poulet au citron confit, le goût de l’enfance des deux sœurs.



A la maison, nul besoin d’un attirail d’ingrédients confidentiels pour donner une touche marocaine à nos plats du quotidien, à commencer par les citrons confits. Plus qu’un condiment, il peut parfumer tout à la fois un carpaccio de poisson quand il est coupé en petits morceaux, un fromage fouetté ou même une mayonnaise. Ce fruit fait la fierté du Maroc quand on pense à la variété Beldi cultivée dans la région de Marrakech, reconnaissable à sa peau fine. Un autre ingrédient qui se cuisine plus qu’on ne le fait, c’est la harissa. Loin d’être une sauce piquante pour faire trempette, cette purée de piment et d’ail que les pays du Maghreb ont en partage, sert comme marinade pour une viande ou un poisson, ou bien plus simplement pour réhausser un bouillon en l’incorporant en petite quantité. Poireaux mimosa à l’huile d’argan, moules marinières à la harissa, crêpe mille trous façon Suzette, poisson en croûte de sel, telles sont les recettes que l’on peut retrouver dans le livre des soeurs Tazi qui unissent le meilleur de la cuisine française et marocaine.