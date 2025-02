Comment réussir ses mijotés d’hiver sur le bout des doigts ?

Chaque samedi, Laurent Mariotte et son invité vous livrent conseils, trucs et astuces autour de la gastronomie et l'alimentation. Un éclairage utile sur l'art du bien-manger.

Ce samedi à La table des bons vivants, Laurent Mariotte et ses chroniqueurs font le tour des mijotés : quels sont les meilleurs morceaux à prendre pour une viande fondante ? Comment bien choisir sa cocotte ? Quels sont leurs mijotés fétiches ?

La carbonnade flamande fait partie des recettes préférées de Nabil Zemmouri tandis que Sonia Ezgulian en pince pour les salades mijotées, surtout les sucrines et les chicorées, ce qui lui a donné l’idée d’une paupiette de trévise. Pour un bon mijoté, il faut d’abord une bonne cocotte !

Transmises de génération en génération, celles en céramique sont un peu plus légères que la fonte, mais elles ont tendance à s'abîmer avec un choc thermique. La fonte est une valeur sûre, mais elle est plus lourde à manipuler. Quels morceaux de viande sont les plus adaptés aux mijotés ?

La joue de bœuf, le paleron et la macreuse sont à privilégier du côté du bœuf. En ce qui concerne le porc, optez pour l’échine, la poitrine et le plat de côte. Et les volailles ? Tentez le coquelet en mijoté et pourquoi pas les ailes de poulet ? Mais l’important pour la bande des bons vivants est de bien saisir les viandes au début pour faire sortir les sucs et les gratter avant de verser votre liquide.