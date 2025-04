Comment mieux rémunérer ceux qui nous nourrissent ?

Chaque samedi, Laurent Mariotte et ses chroniqueurs reçoivent des experts pour débattre et décrypter l’agriculture, l’alimentation, la cuisine d’aujourd’hui. Un éclairage utile pour mieux choisir et cuisiner au quotidien.

Ce samedi, la table des bons vivants invite Nicolas Chabanne, fondateur de la marque des consommateurs “C’est qui le patron ?!” Depuis 2016, il a créé cette coopérative qui propose des bouteilles de lait dans les moyennes et grandes surfaces à un prix qui rémunère l'éleveur laitier au plus juste. La marque mise sur l’engagement des consommateurs en mettant en place un site qui permet de prendre part à des sondages concernant de futurs produits : lait, œuf, beurre, mais aussi pommes, cerises et oignons prochainement. Les sondés sont priés de voter leur préférence (qualité de l’emballage, agriculture biologique ou conventionnelle, quantité du produit) et à chacun de leur choix, le prix varie avec toujours en exergue le montant qui ira directement dans la poche de l’éleveur. Ainsi, pour la brique de lait à 1.27 euro, 0.61 euro sont répartis entre la laiterie, les transporteurs, le distributeur ; 0.54 euro sont pour l'éleveur et 0,05 pour la marque “C’est qui le patron ?!”



“L’équation était simple à résoudre, nous sommes allés voir les producteurs de lait durant la crise qu’il vivait en 2016 et nous leur avons demandé combien il leur fallait pour qu’ils puissent vivre de leur métier” rappelle Nicolas Chabanne. Régis Mainguy, éleveur en Maine-et-Loire à l’Orée d’Anjou, s’est ainsi vu proposer un meilleur prix pour son lait à cette époque ce qui lui a permis tout à la fois de prendre des congés qu’il n’avait pas pris depuis longtemps et d’engager un salarié pour répartir plus sereinement les heures de travail nécessaires sur son exploitation (près de 70h par semaine).