PIÈGES D’INTERNET - Allan et Salim ont été dupés sur Facebook : “Ils ont sorti des couteaux”

[REDIFFUSION] En ajoutant un nouveau contact sur Facebook, Allan était loin de se douter que sa vie allait basculer… En avril 2011, il échange avec une jeune femme sur le réseau social et convient d’un rendez-vous. Avec son ami Sélim, il part la rejoindre dans la banlieue de Lyon mais la rencontre tourne au drame. Une voiture les arrête, plusieurs hommes en sortent et agressent violemment les deux amis…Comment cette rencontre sur Internet a-t-elle pu mener au cauchemar ? Cette agression était-elle préméditée ? Quelles en ont été les conséquences ? Dans cet épisode de "Dans les Yeux d'Olivier", le podcast adapté par Europe 1 Studio, Allan confie son histoire à Olivier Delacroix. Il raconte la violence de ses agresseurs et comment cette rencontre a radicalement changé sa façon de vivre.

Allan et Salim ont accepté de confier leur histoire dans cet épisode du podcast « Dans les yeux d’Olivier », produit par Europe 1.

