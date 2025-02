NAISSANCE INATTENDUE – “On n’était pas préparé à ça” : La dure réalité de Géraldine et Philippe, parents de triplés

Écouter l'épisode Partager

[REDIFFUSION] Olivier Delacroix part à la rencontre de Géraldine et Philippe. Déjà parents d’un petit garçon de deux ans, ils ont recouru à une PMA pour agrandir leur famille. Mais une grande surprise arrive : ils vont avoir des triplés ! Pour eux c’est une bonne nouvelle, même si Géraldine craint les complications de grossesse. Après un accouchement prématuré et un mois d’hospitalisation des trois nouveaux nés, Géraldine et Philippe n’ont pas eu le temps de se préparer à ce nouveau mode de vie très dense. Philippe est tombé en dépression et n’a pas pu travailler pendant plusieurs mois. Des fortes tensions s’installent vite dans le couple…



Géraldine et Philippe ont accepté de confier leur histoire dans cet épisode du podcast « Dans les yeux d’Olivier », produit par Europe 1.

En savoir plus