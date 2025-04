TEASER - Il y a 80 ans, le suicide d'Hitler

[2/2] Marco Polo, les voyages d'un explorateur vénitien (rediffusion)

Virginie Girod

Après presque vingt ans de pérégrinations en Asie, Marco Polo aspire à rentrer chez lui, et c’est peut-être lors de ce voyage vers l’Italie qu’il est fait prisonnier par les Génois, les vieux rivaux des Vénitiens. Dans sa cellule, il écrit avec Rustichello de Pise Le Devisement du Monde, le récit de son voyage. Un siècle et demi plus tard, il fait partie des livres que Christophe Colomb consulte pour imaginer son voyage à travers l’Atlantique. C’est à cause de ce livre qu’il croit avoir trouvé les îles de Cipango, le Japon actuel, en arrivant aux Antilles !